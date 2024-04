Petrobras aumenta sua produção diária de petróleo

Festa na Petrobras, que ontem divulgou nota anunciando que, no primeiro trimestre deste ano – janeiro, fevereiro e março – oroiduziu 2.776 barris de petróleo por dia, o que significa um aumento de 3,7% em relação à produção do mesmo primeiro trimestre do ano passado.

Do total de petróleo produzido diariamente pela Petrobras no primeiro trimestre deste ano, 1.857 barris foram extraídos da camada pré-sal, ou seja, 4,1% abaixo do produzido no quarto trimestre do ano passado, quando foram executados serviços de manutenção nas plataformas que operam dentro do mar.

A nota da Petrobras revela, ainda, que a produção em terra e em águas rasas no primeiro trimestre de 2024 foi de 35 mil barris por dia, em linha com a produção do quarto trimestre de 2023.

A produção da Petrobras no exterior foi de 33 mil barris por dia, extraídos dos campos da estatal brasileira na Bolívia, Argentina e Estados Unidos, também em linha com o que foi produzido no quarto trimestre do ano passado.