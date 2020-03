Remarcação de eventos: dica é procurar fornecedores com antecedência

No momento em que o coronavírus avança pelo País, muitos consumidores estão procurando diversas empresas para cancelarem ou adiarem eventos, festas, viagens, entre outros serviços.

De acordo com Thiago Fujita, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), a orientação é procurar os fornecedores com antecedência para desmarcar as festas e solicitar a remarcação ou reembolso.

"Quem tiver alguma festa neste período, a primeira sugestão é que você procure o fornecedor para comunicar que não haverá o evento. Não deixe chegar muito próximo do evento para pedir uma remarcação ou reembolso. Eu acho isso fundamental porque no momento que você deixar muito para cima do evento já há alguns profissionais que fecham a data e se comprometem com o consumidor. O profissional que é pego de surpresa muito em cima da data, muitas vezes quer cobrar o valor cheio. Então a primeira dica é se antecipar. Isso é muito importante neste momento", afirma.

Segundo ele, também é necessário o consumidor se informar com o fornecedor do serviço qual o limite de data para remarcar o evento.

"O consumidor precisa conversar com o fornecedor no intuito de procurar a remarcação e pedir o fornecedor o prazo que ele pode remarcar a data. Pelo menos você estabelece com o fornecedor que tem um período para remarcar", diz.

Fujita ainda afirma que em um primeiro momento é normal o consumidor pedir o reembolso integral. "Caso isso não seja possível é interessante que o contrato seja verificado. Se ele cobrar metado do valor eu entendo que o consumidor deva buscar diminuir ao máximo essa multa no momento da negociação. Caso o consumidor não se sinta seguro na negociação, eu aconselho que ele busque o órgão de defesa do consumidor para intermediar essa situação. Ele abre uma reclamação no órgão e poderá haver uma audiência em que vai ser estabelecido um acordo entre as partes", explica.

Casamento adiado

A produtora de eventos, Esther Zaranza, resolver remarcar a data do casamento, que seria realizado no dia 4 de abril. Ela conta que depois dos primeiros casos confirmados de coronavírus no Ceará, Esther e o noivo decidiram mudar a data da festa para o dia 7 de agosto de 2020.

"Nós estamos há um ano planejando a festa, que seria dia 4 de abril. Quando foi confirmado o primeiro caso no Ceará, a gente ficou com medo e repensamos em outra data".

De acordo com ela, 65% dos convidados vêm de fora do Ceará. "Uma grande parte vem de outros estados. Poderia haver uma vazão ou contaminação dos convidados. Todo mundo nos apoiou nesta decisão, e os fornecedores entenderam a situação atual", explica.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.