Camilo suspende cobrança de taxa de contingenciamento por 90 dias durante pandemia de coronavírus

O Governo do Estado suspendeu a cobrança da taxa de contingenciamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e isentou famílias de todo o Estado do pagamento das tarifas social e popular do consumo de água. Ambas as iniciativas têm validade de 90 dias e devem beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas durante a pandemia de coronavírus no Ceará.

A informação foi dada pelo governador Camilo Santana durante uma transmissão ao vivo por uma rede social, neste domingo (22).

A isenção das tarifas social e popular começam a partir do dia 1º de abril. Segundo previsão do governador, a medida deverá impactar mais de 338 mil famílias na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As tarifas são válidas para as famílias que consomem até 10 metros cúbicos por mês.

Já o cancelamento da taxa de contigencimento, que reduzia o custo por um consumo reduzido de água, deverá impactar 221 mil domicílios na RMF.

"Essa é uma medida importante pois garante que famílias de baixa renda possam ficar mais tranquilas. São medidas para proteger a população mais pobre do Ceará", disse o governador.

Reunião

Camilo Santana ainda contou que na próxima segunda-feira (23) deverá participar de uma reunião com outros governadores das regiões Norte e Nordeste para discutir estratégias de combate com o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro.

Insumos

Ainda durante a live, o governador lamentou que empresas de insumos de materiais hospitalares, como máscaras, estejam elevando o preço dos produtos durante a crise de saúde causada pelo novo corona vírus.

"Compravamos máscaras por 16 centavos, mas agora estamos encontrando a R$ 2. É preciso que tenhamos mais solideriedade nesse momento", disse Camilo.

Enel

O Governo também está tratando de medidas para atender as famílias de renda baixa no Estado referente às contas de luz. Camilo disse que está negociando com a Enel Distribuição Ceará.

"Estou em conversas com a Enel. Temos dialogado alternativas de medidas para esse público mais carente. Assim que tivermos fechado, anunciarei aqui pelas redes sociais", disse Camilo