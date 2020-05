Camilo promete definição sobre novas regras de isolamento social até a manhã desta terça-feira (5)

O governador Camilo Santana afirmou que deverá aplicar medidas "mais rígidas" de isolamento social a partir da próxima terça-feira (5). O anúncio deverá ser feito pela manhã. A informação foi confirmada através da conta oficial do chefe do Executivo estadual no Facebook.

Segundo o governador, o endurecimento das medidas de isolamento será efetuado para combater a pandemia do novo coronavírus no Ceará. Contudo, o foco das ações será, de fato, na Capital.

"Continuo em reunião com o prefeito Roberto Cláudio e equipe definindo as regras do novo decreto de isolamento social que entra em vigor esta semana. Amanhã de manhã estaremos anunciando os detalhes. Diante do grave avanço do coronavírus no Ceará, entrarão em vigor medidas mais rígidas de isolamento, principalmente em Fortaleza, epicentro da epidemia", disse Camilo nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (4), o Ceará ultrapassou a marca dos 11 mil casos de covid-19, acumulando mais de 700 mortes desde o início da pandemia. Ao todo são 712 óbitos e 11.040 diagnósticos positivos.