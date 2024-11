Abre-se hoje a Exopolog, a feira da logística brasileira

Começa hoje, quarta-feira, dia 27, e terminará amanhã, quinta-feira, a tradicional Expolog, a grande feira e exposição de toda a cadeia de logística do Ceará, do Nordeste e do Brasil. O evento, como das vezes anteriores, deverá atrair mais de 10 mil pessoas.

A solenidade de abertura ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, logo mais às 9h30 de amanhã, com a presença do gvernador Elmano de Freitas.

Amanhã, acontecerá o World Summit on Energy Transition, evento que está trazendo a Fortaleza especialistas norte-americanos, pesquisadores, investidores e líderes globais para debater sobre a transição energética no planeta, especialmente no Ceará.