Camilo confirma para esta quarta (20) decisão sobre decreto; preocupação com Interior cresce

A decisão sobre prorrogação do decreto de isolamento social no Ceará e em Fortaleza deverá ser anunciada na próxima quarta-feira, segundo o governador Camilo Santana. Nesta terça, equipes do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital se reuniram para discutir e avaliar o avanço da pandemia do novo coronavírus.

> Em novo recorde, Brasil supera marca de 1.100 óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas

Segundo o governador do Estado, especialistas da área da saúde apontaram que a situação na Capital indica uma estabilidade do avanço da Covid-19. Mas a definição sobre a ampliação do decreto de isolamento social no Estado será anunciada nesta quarta-feira (20).

"A partir do aprofundamento dessas discussões e estudos realizados pela equipe de saúde, estamos planejando os próximos passos. Sempre seguindo a ciência. Amanhã estaremos anunciando a decisão sobre o novo decreto estadual de isolamento", disse Camilo em uma publicação nas redes sociais.

O chefe do Executivo estadual ainda ressaltou a importância do isolamento social para conter a propagação do coronavírus no Ceará, e destacou a importância de se ampliar a rede de saúde pública na Capital e no Interior.

"Quanto mais o isolamento for respeitado, mais rápido sairemos dessa situação difícil, e poderemos retomar outras atividades econômicas. Preocupação também com o maior avanço do coronavírus no interior, onde o Governo do Estado tem procurado ampliar cada vez mais a rede de atendimento", disse Camilo.