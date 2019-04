Aeroporto pode ter estação do VLT

O Aeroporto de Fortaleza poderá contar com uma estação do VLT. O secretário da Infraestrutura do Estado, Lucio Gomes, revelou durante visita ao canteiro de obras do terminal que está em estudo adcionar mais uma parada.

Segundo o titular da Seinfra, a nova estação ficaria na altura da Av. dos Expedicionários e faria parte da linha Parangaba-Mucuripe. "Isso garantiria acesso ao aeroporto. Mas é um conceito que ainda estamos discutindo. Estamos tendo a oportunidade de desenvolver esse projeto aqui hoje com a Fraport", afirma Gomes.

Ainda não há detalhes nem prazos de como ou quando as obras iniciarão.

Nova Via

Ainda está prevista mais uma intervenção de mobilidade nos arredores do Aeroporto Pinto Martins, desta vez encabeçados pela própria Fraport Brasil. "Após finalizado o Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (Rist), vimos que há um problema de quem vem na Av. Senador Carlos Jereissati e quer seguir para os arredores da Av. dos Expedicionários. Hoje, é preciso passar pelo Montese. Então fizemos um projeto, que a Fraport aceitou, e eles vão cosntruir uma nova via interligando essas duas avenidas, pegando parte do terreno do próprio aeroporto", explica o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio.

Segundo a presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal, o contrato já foi assinado e está esperando apenas pelo alvará de construção da prefeitura para iniciar as intervenções. "Serão investidos R$2 milhões e deve ficar pronto três meses após início das obras", revela.

Roberto Claudio ainda garantiu que o alvará será liberado em, no máximo, 30 dias.