Montagem de computador pode ter melhor custo-benefício

No passado, era muito comum a oferta de computadores montados em lojas de informática como opção. Muitas pessoas compravam cada peça do PC para ter o melhor disponível do mercado cabendo no bolso. Era comum trocar, em um ano, no máximo, a placa de vídeo, chamada nos anos 90 e início dos anos 2000 de aceleradora gráfica. Mas hoje em dia, com máquinas saindo de grandes marcas como Dell e Lenovo com configurações tão robustas, será que ainda vale a pena montar seu próprio equipamento?

"Vale muito a pena. Uma das coisas que quem vai mexer com games ou trabalhar com imagem/vídeo, quem vai mexer com programas de engenharia ou qualquer uso mais específico do computador, seja para lazer ou trabalho, precisa se atentar é o custo e benefício. Se formos analisar as opções de mercado das máquinas já prontas, mesmo sabendo que há computadores poderosos em termos de configuração, comprando peças separadas, você consegue montar um ótimo equipamento", afirma Iuri Santos, gerente de Tecnologia da Kingston/HyperX.

Custo

O investimento na montagem do PC ainda é uma opção a se considerar, segundo Emerson Soares, o EmersonBR, especialista em hardware e apresentador do KaBuM! TV. De acordo com ele, comprar cada peça do equipamento pode adequar o computador exatamente às preferências do usuário. "Além disso, no caso de um gamer, a partir da modalidade e exigência de seus jogos, a resolução poderá ser um fator essencial, influenciando em pontos como a escolha do monitor, se terá tela Ultrawide, de alta resolução ou com uma frequência ainda maior do que o convencional, modelos disponíveis de periféricos (mouse, teclado, headset). A partir desse exemplo, optar pela montagem possibilita atender com mais eficiência o gosto do usuário, que terá uma configuração personalizada - cenário diferente de quem compra algo pronto, com os componentes já instalados", disse Soares.

Santos concorda com Soares sobre a questão do computador gamer. Ele cita que todas as partes da máquina como processador, placa de vídeo, memória, armazenamento interno e memória podem ser comprados de acordo com a necessidade atual e já pensando no futuro da máquina.

"Todas essas possibilidades, se você for comprar uma máquina pronta, ela pode não ter exatamente aqueles componentes e você vai acabar pagando um pouco mais. Não só no equipamento que vem, mas pela garantia do fabricante. O fabricante vai te dar 12 meses. Aí você compra um SSD, ele tem três anos de garantia, uma fonte tem cinco. Às vezes, a garantia das peças uma a uma tem mais tempo que a máquina montada. Às vezes você consegue aproveitar promoções, comprar o equipamento e montar especificamente algo melhor que aquele pronto", afirmou o executivo da Kingston/HyperX.

Para Santos, o upgrade de uma máquina montada peça a peça sai muito mais barato que de uma pronta. Afinal, não será preciso trocar todas as peças do computador montado. "Com uma máquina pronta, depois de dois anos se sente a necessidade de um upgrade. Enquanto com uma montada, talvez em cinco anos você ainda tenha um bom desempenho. Na hora do upgrade, você só vai precisar trocar algumas peças pensando exatamente naquilo que você precisa dessa máquina naquele momento. Aí vou pegar uma placa de vídeo ou uma memória RAM da próxima geração. Porque, diferentemente da pronta, com a máquina montada não é preciso reinvestir em tudo novamente para ter um computador muito bom", garante Santos.

Notebook

Segundo Soares, apesar do notebook ter uma aparência compacta e fechada, o que causa a impressão de ser mais restrito para qualquer intervenção, é possível fazer algumas alterações capazes de melhorar a performance, como por exemplo a troca de memória RAM.

"Alguns notebooks são vendidos com 4GB ou 6GB, e geralmente contam com dois Slots que permitem um upgrade. Portanto, você pode acrescentar mais memória RAM, a exemplo de 8GB ou 16GB", afirma o especialista, lembrando que é bom consultar o manual para saber como pode ser esta troca e até quanto o notebook suporta.

Ainda de acordo com Soares, também é possível alterar a unidade de disco, no local onde será armazenado o sistema operacional - sendo um fator crucial para o próprio notebook apresentar um desempenho melhor. "Neste caso, se você instalar um SSD no lugar de um HD rígido, você praticamente transformará sua máquina. Ou seja, esse é um upgrade válido! Vale a pena ressaltar, ainda, que é necessário verificar no manual do notebook adquirido, se o modelo suporta a nova geração de SSDs M.2 ou, na maioria dos casos, o modelo mais convencional SSD Sata. Ambos garantem bom desempenho. No entanto, o M.2 apresenta performance ainda mais rápida do que o Sata", aponta.

