Governo federal divulga plano para privatização de nove estatais

O governo federal anunciou um plano para privatizar nove empresas estatais após uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), nesta quarta-feira (21), em Brasília.

Além das estatais, o governo também deseja passar à iniciativa privada presídios e parques nacionais como o de Jerioacoara.

De acordo Martha Seillier, secretária especial do PPI e o secretário de Desestatização, Salim Mattar, o plano envolve as seguintes empresas:

Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebras);

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios);

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp);

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev);

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);

Empresa Gestora de Ativos (Emgea);

Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec);

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp);

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá realizar uma análise de viabilidade do plano.

Esses estudos deverão indicar se há condiçoes de mercado para que a venda das estatais seja efetivada. As análises ainda poderão recomendar a manutenção da estatal ou extinção da empresa, de acordo com o governo.