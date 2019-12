Com investimento de R$ 190 mi, novo shopping chega ao Eusébio

De olho no crescimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o grupo formado pela parceria entre a Simpex, Normatel, FCG Par e Dasart Engenharia vai investir R$ 190 milhões na construção do Terrazo Grand Shopping, no Eusébio. O empreendimento será responsável pela geração de cerca de 4,4 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos e deve ser inaugurado em março de 2022.

O shopping será localizado entre a CE-040 e a Rodovia Quarto Anel Viário, e as obras de terraplanagem já foram iniciadas. Do total de empregos a serem gerados, 2 mil devem ser criados na fase de construção do shopping, dos quais 500 diretos e 1,5 mil indiretos. A partir da inauguração do empreendimento, a previsão é que sejam gerados 2,4 mil postos de trabalho diretos e indiretos na região.

O montante investido será destinado apenas à primeira etapa do shopping, que abrange 70 mil metros quadrados de área construída. Os planos ainda incluem a construção de uma torre comercial - cujas obras devem começar daqui a um ano e meio - e de um hotel, em parceria com outra empresa, oferecendo entre 120 e 130 quartos.

"Foi uma demanda de uma empresa multinacional. Essa rede hoteleira está acreditando nisso por conta da proximidade da região com o Porto das Dunas, de Maracanaú e por todas as empresas que ficam na BR-116", explica o diretor-presidente do Terrazo, Vitor Frota.

Entre grandes

O objetivo é concorrer diretamente com os grandes shoppings da Capital. Com 30 mil metros quadrados de área bruta locada, a estrutura irá oferecer 137 lojas satélites, seis âncoras e 14 megalojas.

Segundo Frota, o shopping terá porte regional para atender não só à demanda do Eusébio, mas também a de moradores de Maracanaú, Horizonte, Pacajus e Aquiraz. Ele aponta que a área de influência do shopping, considerando cerca de 15 minutos das suas imediações, atende a mais de 760 mil habitantes.

"Todas as marcas que estão no Grand Shopping (Messejana, também do grupo Simpex) já estão em conversa para ir para esse novo shopping. O momento de fim de ano acaba atrasando a negociação porque estão todos focados no Natal, mas logo mais iremos trazer as marcas que estão com a gente. Ele está vindo para não deixar a desejar em nada aos grandes de Fortaleza".

"Em nossa pesquisa, os residentes do Eusébio continuam voltando para Fortaleza para ir aos grandes shoppings, não estão sendo atendidos. A ideia é que ninguém precise mais ir para Fortaleza", ressalta.

O empreendimento também pretende atrair público por meio de facilidades como academia, supermercado, praça de alimentação com 29 fast foods, seis salas de cinema e quatro restaurantes, que serão montados em ambientes que mesclam espaços externos e internos do shopping.

"O espaço gourmet com os restaurantes terá uma praça com mais de 2 mil metros quadrados, será coberto com tratamento paisagístico e irá propiciar ao usuário que ele possa se estender um pouco mais de tempo, até meia-noite ou uma1 hora", detalha o arquiteto do projeto, Paulo Arraes.