Ceará prevê operação de novos voos regionais neste ano

Sobral e São Benedito devem ter voos diretos a partir da Capital até setembro, segundo informou, ontem (26), o secretário do Turismo, Arialdo Pinho. Na ocasião que celebrava o primeiro voo comercial regular do Aeroporto de Canoa Quebrada, em Aracati, o titular da Pasta informou que o Estado segue em negociações para viabilizar as operações de voos regionais ainda neste ano.

De acordo com o gerente de aeroportos do Departamento Estadual de Rodovias (DER), o coronel Paulo Edson Ferreira, essas rotas serão operadas pela empresa de táxi aéreo TwoFlex, em parceria com a Gol Linhas Aéreas. "Com isso, será possível comprar uma passagem, por exemplo, de Crateús a Amsterdã (Holanda). A KLM opera o trecho de Amsterdã-Fortaleza e a TwoFlex, da Capital a Crateús", aponta. As empresas, até agora, não confirmaram as operações.

Outra questão passa pelo Aeroporto de Sobral, cuja pista é considerada pequena e que não pode ser ampliada devido a barreiras geográficas. O Governo já trabalha, inclusive, em um projeto para construir um novo terminal para a região. Segundo Arialdo, porém, a situação não impede a operação dos voos que estão sendo planejados - de fato, a frota da TwoFlex é composta por aeronaves menores, do modelo Cessna Caravan, com capacidade para transportar até 12 passageiros.

"Temos hoje uma política agressiva do Estado de fazer com que a gente possa operar os aeroportos regionais. Vamos trabalhar inclusive para atrair novos voos, com aeronaves menores, para outros aeroportos do interior do Ceará. Essa é a nossa estratégia daqui para frente", assegurou o governador Camilo Santana, destacando ainda os terminais de Crateús, Camocim e Iguatu. "Em breve, vamos anunciar uma política de voos regionais do Estado", prometeu.

Canoa Quebrada

Situado no litoral leste do Estado, o Aeroporto de Canoa Quebrada recebeu ontem o primeiro de três voos semanais regulares da Azul Linhas Aéreas vindos do Recife (PE), com escala em Mossoró (RN), às terças, quintas e domingos - além de dois voos extras solicitados para o Carnaval, um na sexta (1º de março) e outro na Quarta-Feira de Cinzas (6).

Segundo o secretário Arialdo Pinho, a operação de três frequências pela companhia foi uma imposição do Governo do Estado. Questionado se o investimento valeu a pena, o assessor da presidência da Azul, Ronaldo Veras, declarou que sim. "Além do interesse pela região, a redução do ICMS no combustível no Programa de Aviação Regional foi muito importante nesse momento", destacou Veras, ressaltando que a companhia estuda iniciar voos diretos do Recife à Canoa Quebrada, a depender da demanda.

Em novembro do ano passado, o Governo instituiu um incentivo às companhias aéreas que operam pelo menos três voos semanais com destino a três cidades do interior cearense (entre as quais Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati). Elas terão direito à redução em 64% na base de cálculo para o ICMS incidente sobre o combustível de aviação.

Sem concessão

Parte da lista de ativos para a concessão à iniciativa privada, os terminais estaduais não devem sair das mãos do Governo tão cedo. Segundo Camilo Santana, a questão não é prioridade no momento. "O tempo dirá se (a concessão) será estratégia do Governo ou não. Só se houver um retorno positivo para o Estado".

SAIBA MAIS

Operações comerciais no Aeroporto

O Departamento de Rodovias do Estado (DER) ainda realizará a licitação para que estabelecimentos comerciais das áreas de alimentação e serviços turísticos possam atuar no Aeroporto de Canoa Quebrada.

Portões de embarque, Check in e sala vip

O terminal tem capacidade para oferecer até 10 guichês de check in por quatro companhias – hoje, há um tradicional e dois totens automáticos da Azul. Há dois portões de embarque e ainda uma sala VIP, com ar condicionado.

Equipe da companhia Azul em Aracati

Para coordenar a atuação da empresa no terminal de Canoa Quebrada, a Azul tem seis funcionários alocados na cidade de Aracati para realizar o processamento de passageiros e outras atividade da companhia no local.

Horários dos voos da azul em Aracati

Às terças e quintas, o voo parte do Recife (PE) às 12h45 e, após uma escala de meia hora em Mossoró (RN), pousa às 15h15 em Aracati. O retorno é direto para a capital pernambucana, com saída às 15h45 de Aracati e chegada às 17h10 no Recife. Aos domingos, o voo é direto, sem escalas.