Criança de 11 anos adota praça de Iguatu e planta mais de 30 árvores em um mês

Diariamente, quem for à praça da cidade de Iguatu, verá uma criança indo e voltando com baldes de água, remexendo na terra e cuidando do espaço. Com apenas 11 anos, Emerson Duarte decidiu adotar o espaço público e plantou, em menos de um mês, mais de 30 mudas no espaço.

O sonho dele é para que, com o passar dos anos, cajueiros, mangueiras e tantas outras árvores possam dar sombra e frutos aos moradores da pequena cidade interiorana.

A praça localizada na periferia de Iguatu, no entorno da igreja do bairro João Paulo II, não tem sistema de abastecimento de água. Então, os vizinhos doam a água necessária para que o garoto possa aguar as plantas.

Um dos moradores inclusive fez até suportes de ferro para colocar garrafas plásticas, facilitando o trabalho do estudante, esse sistema mantêm as plantas sempre molhadas.

Legenda: igreja do bairro João Paulo II em Iguatu, ao longe está Emerson. Foto: Wanderbeg Belém

Conforme Emerson conta, tudo começou quando ele percebeu que a praça do bairro não era arborizada, diferente de outras que ele já vira. No entanto, no início do seu projeto ele não teve tanto apoio.

Eu plantei uma muda que morreu porque colocaram óleo, ai me contaram, ai eu disse: pois vamos plantar agora é mais, podem destruir que plantamos novamente!”, diz determinado.

O guardião das plantas

Os principais apoiadores da ideia de Emerson são Carlos Henrique e a esposa Natália. “Eu acho muito interessante. Esse menino, ele parece respirar árvores, eu acho que ele dorme nas plantas, porque não tem condição. Na casa dele, é muita planta. Aqui na praça, quando ele chega, se ele vê uma planta machucada ou uma criança puxando, ele vai lá, reclama. Todos os dias, ele vem aqui aguar e dar a manutenção que elas precisam”, explica Carlos.

Embora a praça possua um responsável para a limpeza do local, com 11 anos, Emerson tomou para si essa responsabilidade, se tornando o principal guardião do local.

Legenda: Com 11 anos, Emerson tomou para si a responsabilidade de cuidar da praça, se tornando o principal guardião do local Foto: Wandenberg Belém

“Quero que o prefeito coloque um cestinho de lixo. Pois em cada praça que eu vou tem um, e eu quero que ele coloque não só na praça, mas em toda a cidade. Porque quem limpa sou eu e a equipe (moradores que ajudam com a jardinagem)”, explica a criança.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Prefeitura de Iguatu prometeu que, ainda em abril, vai colocar as lixeiras no local. Além disso, a praça passou recentemente por capinação e limpeza.

A prefeitura também pede que as pessoas colaborem mantendo o espaço limpo.

