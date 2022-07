Voo para Paris faz pouso não programado em Fortaleza após passageiro passar mal

Um voo da companhia aérea Latam que saiu de São Paulo com destino a Paris, na França, fez um pouso não programado no Aeroporto Internacional de Fortaleza na manhã desta sexta-feira (22), após um passageiro passar mal.

Operado pelo Boeing 787-9 Dreamliner, o voo LAN702 decolou do Aeroporto de Guarulhos por volta das 23h30 da quinta-feira (21) e tinha chegada prevista no aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa, para as 15h10 (horário local).

Segundo dados do site Flight Aware, o voo já havia saído do território brasileiro e sobrevoava o Oceano Atlântico, quando mudou a rota e retornou ao País, aterrissando em Fortaleza.

Viagem retomada no sábado

Em nota, a Latam Airlines Brasil disse que a aeronave precisou alternar o curso para prestar atendimento médico ao passageiro com mal-estar, pousando às 7 horas na capital cearense. De acordo com a companhia, a aeronave está retornando para Guarulhos, e o voo seguirá para Paris apenas neste sábado (23), às 16h40, sob o número LA1142.

"A companhia esclarece que está prestando a assistência necessária a todos os passageiros, incluindo hospedagem e alimentação. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam garantir uma operação segura", disse em nota.

Legenda: Rota feita pelo voo LAN702 da Latam Foto: Reprodução Flight Aware

Ainda conforme a companhia, o voo precisou voltar a Guarulhos "para a tripulação não ultrapassar os limites de jornada estabelecidos pelos órgãos reguladores". Detalhes sobre o estado de saúde do passageiro atendido em Fortaleza não foram divulgados.

