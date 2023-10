Violência contra a mulher também afeta os filhos: série documental debate tema

Empresária, atleta de beach tennis e sempre em busca de curtir a vida, Leyla Lima, de 54 anos, deixou os momentos difíceis no passado. Protagonista do último episódio da temporada 2023 da série Nenhuma a Menos, a empresária relata como conseguiu superar o relacionamento abusivo que viveu ao lado do ex-marido.

Casada por 22 anos, Leyla conta que a primeira década ao lado do ex-companheiro foi de bons momentos. Com o tempo, ela passou a ser vítima de “torturas psicológicas” e o relacionamento declinou.

Leyla passou a ser controlada, com o marido questionando os horários da esposa, como as horas em que ela saía e voltava de casa. "Ele começou a querer me anular. Eu não era mais eu. Ele queria que eu fosse e fizesse o que ele quisesse".

Mesmo com a situação difícil, a empresária ressalta que permaneceu casada para manter a família unida com os filhos. Nessa época, Leyla contou com o apoio do irmão mais velho, que a orientou e sempre esteve ao seu lado.

Hoje, Leyla explica que seu objetivo “é me fazer feliz” e que não está à procura de ninguém, reforçando a mensagem de que não é necessário ter um parceiro para encontrar a felicidade.

Jeritza Braga, defensora pública que participa do episódio, comenta que os filhos também ficam adoecidos. "Por isso a gente fala que a violência doméstica é um crime contra a humanidade, porque ela vai perpassando de geração em geração. A criança que nasce, que convive, cresce num seio do lar em que o pai agride a sua mãe, ela tende a naturalizar aquilo".

Iniciativa do Projeto Elas, a série Nenhuma a Menos está em sua terceira temporada. Os episódios foram lançados semanalmente e estão disponíveis no Youtube do Diário do Nordeste.

Confira o último episódio da temporada a seguir.