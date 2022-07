Verdinha celebra 66 anos de história marcados por tradição e tecnologia

A Verdinha, rádio do Sistema Verdes Mares, celebra, neste sábado (16), 66 anos de história. A emissora, fortemente conhecida pelos cearenses por oferecer aos seus ouvintes conteúdos sobre futebol profissional, humor, animação e notícias, desenvolveu uma campanha especial para comemorar a data.

"São 66 anos de compromisso mantido, até hoje, com a verdade, com boa informação e entretenimento. Por isso mesmo, conquistou, ao longo de tantos anos, a credibilidade da nossa gente. Hoje, a Verdinha é um patrimônio da comunicação do Ceará, porque fiel ao propósito assumido desde a fundação, e mantido até hoje, trazendo aquilo que representa melhor, em termos de comunicação. Parabéns, Verdinha pelo seu trabalho, pelo o que você representa para todo o estado do Ceará, para a nossa gente!", celebra Tom Barros, comunicador da Verdinha desde 1981.

Expansão Multiplataforma

A Verdinha inovou, em março deste ano, na comunicação brasileira sendo a primeira rádio TV em televisão aberta do país. O investimento ampliou a abrangência para além das ondas de rádio. A Rádio Verdes Mares multiplataforma possibilitou ao ouvinte, e também agora ao telespectador, assistir, simultaneamente, à programação na TV Diário e online, nos sites da Verdinha e na TV Diário. Um marco na história da comunicação cearense.

Para o jornalista Aldeson Matos, apresentador do DN Edição da Tarde e do DN Edição da Noite, que trazem prestação de serviço para a população, além de muita informação sobre os principais fatos do momento em Fortaleza e no Brasil, o projeto multiplataforma tem dado certo por unir a tradição da Verdinha com a credibilidade e regionalismo da TV Diário que já é um sucesso há 24 anos.

São mais de 14h de jornalismo contando as principais notícias do dia a dia de forma ágil e direta.

"Essa sinergia veio ampliar as possibilidades de falar com o público. Se antes o rádio, com seu ineditismo e velocidade, conseguia chegar de forma ágil ao ouvinte, hoje, contar uma história nesse novo formato se tornou algo mais completo. O ouvinte ganhou imagens e consegue ver a notícia acontecer. E mais: ele assiste quem conta a notícia. Confesso que, com mais de 15 anos de atuação no telejornalismo, é um desafio falar com o ouvinte, com o telespectador e com o internauta. Além disso, é uma honra para a minha carreira fazer parte desse projeto inédito no Brasil", comenta o jornalista.

A emissora integra o Sistema Verdes Mares, que é formado também pelas rádios FM 93, Recife FM e Rádio Tamoio; emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; jornal Diário do Nordeste e o portal G1 Ceará.

Sobre a Verdinha

Fundada em 16 de julho de 1956, é líder em audiência entre as AMs, sua cobertura atenta do futebol profissional, a presença do humor tipicamente cearense, a credibilidade e animação de seus comunicadores e o compromisso com a informação são fatores que determinam sua liderança de audiência e fazem da Verdinha uma paixão cearense. Ao longo deste período, a emissora se mostra presente no dia a dia dos cearenses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública, diversão em um conteúdo diversificado e multiplataforma, estando nas ondas do rádio, TV e internet.