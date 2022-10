Veja o que abre e o que fecha no feriado desta quarta-feira (12) no Ceará

Nesta quarta-feira (12), é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O feriado nacional rende folga a trabalhadores de alguns setores econômicos, mas a maior parte do comércio deve funcionar normalmente.

No Ceará, padarias, supermercados, postos de combustíveis, shoppings e lojas, por exemplo, vão abrir e fechar nos horários habituais. Devem fechar órgãos públicos, agências bancárias e dos Correios.

Além disso, por coincidência da data, shoppings devem ter programação especial para o Dia das Crianças.

Veja o que abre e fecha no dia 12

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Padarias

Padarias também devem abrir normalmente, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindipan-CE).

Lojas

Todas as lojas, incluindo as de material de construção, podem funcionar normalmente nesta quarta, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). A abertura, portanto, é facultativa.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinemas: 13h às 22h

Pão de Açúcar: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Lojas Americanas: 9h às 22h

CDLO: 8h às 20h

Posto de Vacinação: 9h às 17h

Detran: fechado

Polícia Federal: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Benfica

Lojas, boxes e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h

Cinemas: 12h45 às 20h15

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurante Coco Bambu: 11h30 às 23h

Cinemas: conforme programação

Super Lagoa: 7h às 22h

Smart Fit: 8h às 17h

Loteria Santiago: fechada

Clínicas Nest, Prevtop e Oftalmoclinica: fechadas

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Cinemas: conforme programação

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 21h

Cinemas: conforme programação

Caixa Econômica: fechada

Casa do Cidadão: fechada

Centro Cearense de Idiomas: fechado

Detran: fechado

Shopping Via Sul

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Cinemas: conforme programação

Laboratório Clementino Fraga: 6h às 16h

Caixa Econômica: fechada

Clínica SIM: fechada

Postos de combustíveis

O funcionamento será normal, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE).

Bancos

Fechados, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB-CE).

Metrô

As linhas de metrô de Fortaleza e Região Metropolitana funcionarão em operação especial nesta quarta. As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe terão viagens em horários de feriado. Consulte a tabela de viagens aqui.

Neste dia, não haverá operação no VLT do Cariri e no VLT de Sobral.