Veja o que abre e o que fecha durante o Carnaval 2024 em Fortaleza

Devido ao feriado do Carnaval, que neste ano acontece entre os dias 10 a 13 de fevereiro, além da Quarta-feira de Cinzas, no dia 14, alguns serviços e estabelecimentos terão o funcionamento alterado em todo o Ceará.

Os postos de combustíveis, as farmácias e os supermercados funcionam normalmente neste período. Já os shoppings e estabelecimentos comerciais terão a programação alterada nos dias de folia.

VEJA O QUE ABRE E FECHA NO CARNAVAL

LOJAS E COMÉRCIO

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informou que, durante o Carnaval, o comércio do Centro estará fechado de sábado (10), a partir do período da tarde, até terça-feira (13), retornando o seu funcionamento normal somente a partir do meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14).

CENTRO FASHION

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente no sábado de carnaval (10), das 9h às 19h. No entanto, de domingo (11) a quarta-feira (14), o centro comercial não abrirá suas portas. Na quinta (15), o funcionamento volta ao normal, das 9h às 19h.

Funcionamento:

Sábado (10 de fevereiro) – Funcionamento normal, das 9h às 19h;

Domingo (11 de fevereiro) – Fechado;

Segunda-feira (12 de fevereiro) – Fechado;

Terça-feira (13 de fevereiro) – Fechado;

Quarta-feira (14 de fevereiro) – Fechado.

SUPERMERCADOS

De acordo com a Associação cearense de supermercados (ACESU), os supermercados terão funcionamento normal durante o carnaval.

BANCOS

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12/02 (segunda-feira) e 13/02 (terça-feira).

Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

CORREIOS

Nesta sexta (9) e sábado (10) que antecedem o Carnaval, os Correios funcionam normalmente (rotina de entregas de cartas e encomendas e atendimento - no sábado, apenas agências que já abrem neste dia). Na segunda (12) e na terça-feira de Carnaval (13), não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas (14), com agências abertas a partir das 12h.

Nos dias 12 e 13, o atendimento automatizado da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página: https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: https://www.correios.com.br/

FARMÁCIAS

Os estabelecimentos do setor podem operar normalmente no período, conforme o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

BARES E RESTAURANTES

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) detalhou que os estabelecimentos do setor podem operar sem alteração durante os dias de folia.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Os postos de combustíveis funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

SHOPPINGS

Iguatemi

De domingo (11) a terça-feira (13), as praças, quiosques de alimentação e lazer do Iguatemi Bosque funcionam de 10h às 22h.

Já os restaurantes terão funcionamento de 11h às 22h; os cinemas, de 13h às 22h. Na quarta-feira de cinzas (14), o empreendimento terá funcionamento normal, das 10h às 22h.

Via Sul Shopping, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e North Shopping Jóquei

O Via Sul Shopping, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e North Shopping Jóquei funcionarão em horário especial no Carnaval, a partir dos dias 10 a 14 de fevereiro.

No sábado, 10 de fevereiro, as lojas e praças de alimentação funcionarão normalmente, das 10h às 22h. No domingo (11), na segunda (12) e na terça-feira (13), as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Na quarta-feira, 14 de fevereiro, as lojas e praças de alimentação funcionarão normalmente, das 12h às 22h.

SHOPPINGS RIOMAR

Os shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy estarão com funcionamento diferenciado no período de carnaval. De domingo a terça-feira, 11 a 13 de fevereiro, as operações de lazer, como cinemas e parques infantis, praça de alimentação, restaurantes, farmácias e supermercados têm funcionamento normal. Já as lojas e quiosques funcionam de forma facultativa, conforme a negociação individual com os sindicatos. Na Quarta-Feira de Cinzas (14), todas as operações dos empreendimentos têm funcionamento normal, a partir das 10h.

Del Paseo

10 de fevereiro (sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

11 de fevereiro (domingo)

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Mercadinho São Luiz: 7h às 20h

Lojas e quiosques: Ponto facultativo

Caixa Econômica Federal: Fechada

12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira)

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Lojas e quiosques: Ponto Facultativo

Caixa Econômica Federal: Fechada

14 de fevereiro (quarta-feira)

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Shopping Aldeota

O funcionamento de lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Aldeota durante domingo (11), segunda (12) e terça (13) será fechado. Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), os serviços estarão abertos das 12h às 21h.

Pão de Açúcar

Dia 11/02 (domingo): de 9h00 às 19h00

Dias 12,13 e 14/02: de 7h00 às 21h00

Lojas Americanas

Dias 11, 12 e 13/02: de 13 às 19h00

Terrazo

Sábado (10) : funcionamento normal, das 10h às 22h

: funcionamento normal, das 10h às 22h Domingo (11) : lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h

: lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h Segunda-feira (12) : lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h

: lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h Terça-feira (13) : lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h

: lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h Quarta-feira de Cinzas (14) : funcionamento normal, das 10h às 22h

: funcionamento normal, das 10h às 22h Supermercado Guará: funcionamento todos os dias, das 07h às 22h.

funcionamento todos os dias, das 07h às 22h. Academia Greenlife: Sábado (10) - das 08h às 16h | Domingo (11) - 08h às 12h | Segunda e terça (12 e 13/02) - das 08h às 16h | Quarta-feira de Cinzas (14) - funcionamento normal, das 05h30 às 22h30.

Giga Mall

Sábado, 10/02: Aberto das 10h às 20h.

Domingo, 11/02; Segunda-feira, 12/02; Terça-feira, 13/02: Fechado.

Quarta-feira, 14/02: Aberto das 12h às 20h.

Outlet Premium Fortaleza

O Outlet Premium Fortaleza terá seu horário de funcionamento alterado durante a folia. No dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval, o empreendimento funciona em seu horário normal, das 9h às 21h. Já no domingo (11), segunda (12) e terça-feira (12) de Carnaval, o Outlet Premium estará fechado, retornando ao funcionamento na Quarta-Feira de Cinzas (13), das 12h às 21h.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funcionará em regime de plantão durante o período de Carnaval, a partir de sábado (10), para atendimento e manutenção das redes de água e de esgoto em Fortaleza e no interior do estado. As lojas e os núcleos de atendimento estarão fechados e retomarão atividades presenciais a partir das 12h da quarta-feira de cinzas (14).

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento neste período, que entrem em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195) e pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS).

ENEL

A Enel Distribuição Ceará informou que irá executar um plano especial de serviço para o período do Carnaval, envolvendo a área operacional técnica e atendimento ao cliente 24 horas.

O plano inclui também rondas operativas e a Central de Relacionamento, que terá reforço no atendimento e monitoramento dos canais digitais da companhia.

Equipes operacionais: funcionamento 24h.

Canais de atendimento: funcionamento 24h.

Lojas de atendimento: fecham entre sábado e terça-feira, retornando o expediente às 12h da quarta-feira.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel podem entrar em contato pelo aplicativo para iOS e Android; pelo site da companhia, pela Central de Atendimento (0800 285 0196) ou pelo WhatsApp no número (21) 99601-9608.

METRÔ E VLT

O Metrofor informou que as linhas do Metrô e dos VLTs operam durante todos os dias de Carnaval, com programação especial. Veja horários abaixo:

FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

Sábado (10) - Programação normal

Segunda (12) - Programação normal