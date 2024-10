Veículo sai de pista da BR-116 e derruba muro da Base Aérea de Fortaleza

Um veículo de passeio derrubou parte do muro da Base Aérea de Fortaleza, na altura do quilômetro 1 da BR-116, na manhã desta sexta-feira (11). Conforme vídeo enviado por leitor ao Diário do Nordeste, militares do Força Aérea Brasileira (Fab) foram acionados ao local.

Logo após o acidente, uma viatura da Força Armada esteve no local averiguando o impacto da destruição. Os militares ainda realizaram a sinalização da via com cones para alertar aos demais motoristas sobre o ocorrido.

Veja também Ceará Dalila Saldanha retorna à Secretaria da Educação após perder eleições em Fortaleza Ceará 10 anos do Cidade Jardim: Lula entrega hoje em Fortaleza última etapa de casas do projeto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada às 5h53. Por volta de 7h30 realizou atendimento no local. Ainda não se sabe a motivação do condutor ter colidido o veículo no muro e sobre o estado de saúde dos ocupantes.

Sindicância será aberta

Legenda: Carro da Fab no local do acidente Foto: Reprodução/Redes sociais

A FAB informou, em comunicado, que será aberta uma sindicância interna para apurar os danos ocorridos à estrutura da organização militar.

Além disso, reforçou que corrobora com as investigações policiais, prestando todo o apoio para a elucidação dos fatos.