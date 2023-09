Vaquejada de Itapebussu termina neste domingo (24); veja programação

A 79ª edição da Vaquejada de Itapebussu se encerra neste domingo (24). O evento tradicional de Maranguape reúne diversas apresentações musicais e culturais e exposições.

A vaquejada começou na quarta-feira (20) no Parque Novilha de Prata. Já passaram pelo palco do evento grandes nomes do forró, como Zé Cantor, Lagosta e Forró Real.

O festejo também promoveu cavalga, procissão e a tradicional Missa do Vaqueiro. A estimativa é que o evento movimente mais de R$ 1,5 milhão e gere mil empregos diretos e indiretos, segundo Daniel Sidrim, idealizador do evento.

Neste domingo (24), dever ser consagrados os vaqueiros vencedores das competições. Em 2023, o evento oferece uma premiação estimada em mais de R$ 140 mil, distribuída em sete categorias competitivas, que vão desde os profissionais experientes até os promissores competidores mirins.

Veja a programação cultural deste domingo (24)

Lazzaro Gamma

Tiago Vaqueiro

Programação da competição

Disputas finais das categorias:

Feminino;

Mirim;

Aspirante;

Amador;

Profissional.

Serviço