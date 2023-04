Vacinação bivalente de pessoas com comorbidades contra a Covid em Fortaleza começa nesta terça (4)

A aplicação de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas acima de 12 anos de idade com comorbidades tem início nesta terça-feira (4), em Fortaleza. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), nas redes sociais, na manhã desta segunda (3).

As doses estarão disponíveis para esse público em todos os 118 postos de saúde da Capital, de segunda-feira a sexta-feira, enquanto durar o estoque. Aos fins de semana, porém, a vacinação se restringe aos postos Luís Franklin, no Coaçu, e Irmã Hercília, no São João do Tauape.

Para receber a bivalente, é preciso ter tomado pelo menos duas doses de vacina comum contra a Covid-19. A última deve ter sido recebida há pelo menos quatro meses.

O público contemplado nas etapas anteriores da campanha de vacinação, como imunossuprimidos, idosos a partir de 60 anos de idade e gestantes e puérperas, também podem buscar as doses.

Vacina bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19 é produzida pela Pfizer e disponibilizada apenas para quem completou o ciclo vacinal básico com duas doses e recebeu os dois reforços iniciais há quatro meses, pelo menos.

O imunizante oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, que predomina no momento.