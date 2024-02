Vaca é resgatada após cair em telhado de fábrica em Baturité, no Ceará; veja vídeo

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na madrugada desta sexta-feira (9), após cair e ficar presa no telhado de uma fábrica na zona rural de Baturité, no interior do Ceará.

Segundo os bombeiros, o imóvel fica ao lado de um morro com uma trilha por onde costumeiramente passam animais. A suspeita é que a vaca tenha se desequilibrado e caído sobre o telhado.

Descida controlada

Para o resgate, os militares fizeram a ancoragem do animal e foram descendo ele de modo controlado até o chão. Os bombeiros ainda fizeram "um sistema de redução de esforço 4x1", utilizando cordas e mosquetões, material necessário para esse tipo de trabalho.

O animal foi retirado do local sem ferimentos e foi devolvido ao proprietário.