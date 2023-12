UTIs do IJF terão aporte de quase R$ 9 milhões para obras de modernização, anuncia José Sarto

A Prefeitura de Fortaleza anunciou um investimento de quase R$ 9 milhões para obras de readequação e modernização das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF). O anúncio da assinatura da ordem de serviços foi feito nesta quarta-feira (13), dia em que o hospital completa 87 anos de história.

Orçadas em R$ 8.937.253,73, as intervenções terão duração de 10 meses. A Prefeitura reforçou que os atendimentos não serão interrompidos durante a reforma das UTIs do bloco principal do IJF. As internações serão realocadas para as unidades do Anexo IJF 2.

De acordo com a gestão municipal, estão previstos, no projeto, uma nova estrutura mais moderna, alinhada com as novas normas sanitárias, que contará com a instalação de colunas estativas fixadas no teto.

Modernização das UTIs

Entre as intervenções nas UTIs, estão a substituição completa da rede elétrica, instalação de climatização, novos mobiliários e piso com revestimento vinílico, além da demolição das paredes de alvenaria para permitir a integração e uma melhor distribuição dos espaços.

A proposta é entregar, no total, 3 unidades com 30 leitos, sendo 3 deles destinados a pacientes em isolamento.

Veja também

"Nós vamos aqui destinar quase 9 milhões de reais para a requalificação e reforma de 30 leitos de UTI, três deles vão ser destinados para leitos mais complexos. O prazo de execução é de 10 meses, portanto, a cidade ganha mais uma requalificação dentro dos padrões que exige o Ministério da Saúde e a vigilância sanitária", garantiu o prefeito José Sarto (PDT) durante a solenidade, ocorrida no bloco administrativo do IJF.

Legenda: Solenidade de 87 anos do IJF contou com a presença do prefeito José Sarto Foto: Kid Júnior

"A reforma vai pegar três enfermarias, três UTIs que são de alvenaria, e vai interligá-las, de maneira que elas vão ser mais acessíveis e o fluxo de paciente será mais rápido", completou o gestor municipal.

87 anos de história

O Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital de referência para todo o Estado, completa 87 anos de existência nesta quarta-feira (13). Consolidado como maior hospital do Ceará, o IJF é destaque pelo perfil de atendimento às vítimas de fraturas complexas, lesões vasculares graves, intoxicações agudas e queimaduras, e evoluiu com a modernização e o crescimento populacional de Fortaleza.

O IJF está em funcionamento desde 1936. O hospital foi inaugurado como Assistência Pública Municipal, com decreto assinado em 13 de dezembro de 1936.

Na década de 1970, o hospital da Prefeitura de Fortaleza foi renomeado em homenagem ao médico cearense José Ribeiro da Frota, um dos primeiros diretores da unidade de saúde.

Estrutura do equipamento

Com um quadro de cerca de 5 mil profissionais, o IJF possui alta capacidade de acolhimento, com 665 leitos e uma estrutura de socorro à população com 20 salas de cirurgia, laboratório e um moderno centro de diagnóstico por imagem, com radiografia e tomografia computadorizada, além dos serviços de ressonância magnética e hemodinâmica inaugurados em 2021 e 2022.

A Emergência do hospital atende cerca de 6.100 novos pacientes mensais, acolhendo principalmente vítimas de ferimentos e fraturas causadas por acidentes domésticos, de trabalho e colisões de trânsito. São mais de 20 especialidades clínicas e cirúrgicas em plantão permanente.