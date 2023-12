IJF Fortaleza: quando buscar, quais serviços oferecidos e como ser atendido

O Instituto Doutor José Frota (IJF) é uma das 10 unidades hospitalares que integram a rede pública de saúde de Fortaleza. Especializado no atendimento de grandes traumas, o equipamento municipal auxilia no tratamento de pacientes de alta complexidade.

Referência na Capital, no restante do Ceará e até mesmo em outros estados, o IJF integra o grupo de serviços da atenção terciária, caracterizada pelo conjunto de terapias e de procedimentos de elevada especialização. Se encaixam nessa categoria, conforme o Ministério da Saúde, procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como é o caso de traumato-ortopedia e de neurocirurgia — que integram o catálogo de serviços da unidade.

O superintendente adjunto do hospital, Fernando Façanha, cita alguns exemplos que se enquadram nesse perfil de paciente, alvo do IJF:

Fernando Façanha Superintendente adjunto do IJF O trauma de alta complexidade é definido como aquelas lesões mais graves, por exemplo, trauma raquimedulares — que são os traumas de coluna, os traumas cranianos com lesões encefálicas —, as fraturas do esqueleto, as fraturas com maior gravidade — aquelas se acompanham de lesões vasculares. Ou seja, são geralmente fraturas que demandam uma complexidade maior no seu atendimento."

QUANDO PROCURAR

Os cidadãos podem ter acesso ao IJF através de duas modalidades: referência ou pronto atendimento de emergência. Na primeira, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) é encaminhado por outra unidade, como, por exemplo, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou os hospitais da rede Frotinha. Já na segunda, a população tem acesso ao equipamento por meio do serviço de urgência.

Fernando Façanha destaca ainda que o hospital reserva algumas vagas para o auxílio de pacientes eletivos — casos não urgentes, que podem ser agendados —, geralmente com sequelas de caso de trauma.

"A gente abre para a rede Municipal vagas para atendimento [eletivo] também. Então, o paciente que tem uma sequela ou alguma deformidade, alguma consequência do trauma, que não seja aguda, ele também tem acesso ao IJF."

IJF, FROTINHAS E UPAS: QUAL A DIFERENÇA?

Legenda: Instituto é uma das 10 unidades hospitalares que integram a rede pública de saúde de Fortaleza Foto: José Leomar

O hospital é especializado no atendimento aos casos de alta complexidade, dando suporte a grandes traumas, enquanto os demais (Frotinhas e UPAs) são centrados em outros tipos de situações e de níveis de atenção.

Apesar de serem voltados para o atendimento de paciente com diferentes especificidades, todos esses equipamentos integram a rede de saúde pública municipal de Fortaleza, como destaca o superintendente adjunto.

Fernando Façanha Superintendente adjunto do IJF A gente chama [essa relação de] 'hierarquização do sistema'. O IJF só deveria atender os pacientes mais complexos; os Frotinhas os pacientes de demanda mais secundária; e as UPAS seriam a nossa rede de maior capilaridade nos bairros de Fortaleza, e todos esses são interligados.”

Abaixo, confira as principais características de cada uma dessas unidades de saúde:

IJF : unidade hospitalar de Fortaleza especializada no auxílio de grandes traumas e de pacientes de alta complexidade. Também conta com setor voltado para o atendimento de queimados e possui centro de assistência toxicológica, além de UTI adulto e pediátrico. O equipamento ainda oferta mais de 20 especialidades médicas de plantão.

: unidade hospitalar de Fortaleza especializada no auxílio de grandes traumas e de pacientes de alta complexidade. Também conta com setor voltado para o atendimento de queimados e possui centro de assistência toxicológica, além de UTI adulto e pediátrico. O equipamento ainda oferta mais de 20 especialidades médicas de plantão. Frotinhas : os três hospitais do tipo, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de traumas, de demandas clínicas e realização de cirurgias — variando de média a alta complexidade, a depender da unidade.

: os três hospitais do tipo, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de traumas, de demandas clínicas e realização de cirurgias — variando de média a alta complexidade, a depender da unidade. UPAs: são especializadas no atendimento de urgências e emergências em casos adultos e pediátricos de complexidade intermediária. Nelas, é possível ter acesso a serviços como radiografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais e médicos generalistas.

SERVIÇOS OFERECIDOS

O IJF disponibiliza diversos tipos de serviços para a população, voltados para atender as demandas traumatológicas e de alta complexidade, via referência ou emergência.

Abaixo, confira alguns deles:

Leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tanto pediátrico quanto adulto;

Mais de 20 especialidades médicas (traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, pediatras, clínicos gerais, entre outros), em regime de plantão 24 horas;

Unidade de queimados: serviço de urgência que atende paciente com queimaduras, que conta com enfermaria e centro cirúrgico;

Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox);

Exames laboratoriais;

Radiografia;

Ultrassonografia;

Ressonância magnética;

Hemodinâmica;

Fisioterapia;

Centro cirúrgico.

Além dos serviços médicos ofertados à população, o IJF ainda atua promovendo campanhas de prevenção de acidente e de traumas, além de ser um dos hospitais-escola de Fortaleza — contribuindo na formação de diversos estudantes da área da saúde.

COMO SER ATENDIDO

Legenda: IJF ainda atua como um dos hospitais-escola de Fortaleza, contribuindo, assim, na formação de diversos estudantes da área da saúde Foto: Kid Júnior

Para ser atendido no hospital, basta o usuário procurar a unidade portando identidade e o documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS.

Caso não possua o cadastro do SUS, é possível se inscrever no equipamento de saúde mais próximo do endereço onde reside. Para isso, são necessários alguns documentos:

Comprovante de endereço;

CPF;

Documento de identidade;

Certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).

No entanto, como destaca Fernando Façanha, por ser um local de auxílio aos casos de emergência, a ausência da apresentação de um documento não inviabiliza o atendimento.

Fernando Façanha Superintendente adjunto do IJF É um hospital de porta aberta, então todo o paciente que tem demanda espontânea, chega e é atendido, independente de ser fortalezense, do Interior, de outro país, ele é atendido. Então, assim, não necessita de nenhum documento específico.”

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E COMO CHEGAR

O IJF funciona 24 horas, sete dias por semana, e está localizado na Rua Barão do Rio Branco, n.º 1816, Centro de Fortaleza. É possível entrar em contato com a unidade através do telefone (85) 3255-5000.

Usuários do transporte público da Capital podem utilizar as seguintes linhas de ônibus, conforme dados do Município e do Google Maps, para chegar até o equipamento de saúde: