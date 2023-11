Hospitais Gonzaguinhas de Fortaleza: quando buscar, serviços oferecidos e como ser atendido

Formada pelas unidades de saúde Gonzaguinha José Walter, Gonzaguinha Barra do Ceará e Gonzaguinha Messejana, a rede hospitalar Gonzaguinha possui três dos 10 hospitais que integram a rede pública municipal de Fortaleza.

Especializados no atendimento materno e infantil, os equipamentos contam com serviços de auxílio de emergência e de urgência ginecológica e obstétrica, e dão suporte em casos dessas especialidades, além de clínica médica e de pediatria. Neles, ainda são realizadas cirurgias de média complexidade, como parto cesárea, segundo a Prefeitura.

Ao todo, a rede é constituída pelas seguintes unidades de saúde:

Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter (Gonzaguinha José Walter);

Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará (Gonzaguinha Barra do Ceará);

Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana (Gonzaguinha Messejana).

Esta última, atualmente está sendo reformada, conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mas, como afirma o secretário da Pasta, Galeno Taumaturgo, as obras no local estão previstas para serem concluídas até o fim do segundo semestre de 2024.

QUANDO PROCURAR

Existem duas formas de ter acesso aos atendimentos nos hospitais Gonzaguinhas: via referência ou urgência. Na primeira, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) é encaminhado por outra unidade hospitalar, como, por exemplo, os postos de saúde. Eles são responsáveis por realizar o pré-natal de uma gestante e, quando chega próximo ao período do parto, enviam a paciente para o atendimento em uma das unidades da rede Gonzaguinha.

No outro caso, os pacientes, especificamente as grávidas, têm acesso aos equipamentos através dos serviços de urgência e de emergência ginecológica e obstétrica.

"Geralmente, as pacientes que fazem pré-natal, e a maioria faz nos postos de saúde, já tem mais ou menos uma programação de data do parto. E, geralmente, acaba tendo essa programação para esses hospitais. Mas, independente disso, eles estão aptos a atender, 24 horas, esses pacientes que entram em trabalho de parto e que precisam de um atendimento de obstetrícia [de urgência]", sintetiza Taumaturgo.

GONZAGUINHAS, IJF, FROTINHAS E UPAS: QUAL A DIFERENÇA?

Todas essas unidades de saúde fazem parte da rede pública municipal de Fortaleza. No entanto, auxiliam pacientes de diferentes especificidade e de níveis de complexidade, conforme a SMS.

Enquanto os Gonzaguinhas são hospitais-maternidades voltados para o suporte da saúde infantil e materna, os demais equipamentos são centrados em outros tipos de situações.

Galeno Taumaturgo Secretário Municipal da Saúde de Fortaleza [Os Gonzaguinhas] são hospital de perfil materno infantil. São hospitais que têm a maternidade em si. Tem o centro cirúrgico, que possibilita a realização de cesariana, se for o caso; os centros de parto normais; e tem também os alojamentos conjuntos, que a criança fica junto com a mãe."

Abaixo, confira as características de cada uma dessas unidades de saúde municipais:

Gonzaguinhas : os três endereços — nos bairros José Walter, Barra do Ceará e Messejana — são hospital e maternidade que possuem emergência 24 horas em ginecologia e obstetrícia, e atendem também casos de clínica médica nessas áreas e na pediatria. Neles, ainda são realizadas cirurgias de média complexidade.

: os três endereços — nos bairros José Walter, Barra do Ceará e Messejana — são que possuem emergência 24 horas em ginecologia e obstetrícia, e atendem também casos de clínica médica nessas áreas e na pediatria. Neles, ainda são realizadas cirurgias de média complexidade. Frotinhas : também divididos em três hospitais, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de casos de fraturas , que variam de pequeno a médio porte, a depender da unidade. Atendem ainda outras demandas de clínica médica, como casos de Acidente Vascular Encefálico ( AVE ) e Infarto Agudo do Miocárdio ( IAM ). Funcionando 24 horas, sete dias por semana, os equipamentos ainda realizam cirurgias, que variam de média a alta complexidade, dependendo da unidade.

: também divididos em três hospitais, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de , que variam de pequeno a médio porte, a depender da unidade. Atendem ainda outras demandas de clínica médica, como casos de Acidente Vascular Encefálico ( ) e Infarto Agudo do Miocárdio ( ). Funcionando 24 horas, sete dias por semana, os equipamentos ainda realizam cirurgias, que variam de média a alta complexidade, dependendo da unidade. UPAs : as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são especializadas no atendimento de urgências e emergências em casos adultos e pediátricos de complexidade intermediária . Nelas, é possível ter acesso a serviços como radiografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais e médicos generalistas.

: as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são especializadas no atendimento de em casos adultos e pediátricos de . Nelas, é possível ter acesso a serviços como radiografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais e médicos generalistas. IJF: o Instituto Doutor José Frota (IJF) é a unidade hospitalar de Fortaleza especializada no auxílio de grandes traumas e de pacientes de alta complexidade. Também conta com setor voltado para o atendimento de queimados e possui centro de assistência toxicológica, além de UTI adulto e pediátrico. O equipamento ainda oferta mais de 20 especialidades médicas de plantão.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Legenda: O alojamento conjunto, destinados ao convívio da mãe e do bebê, é um dos tipos de serviços ofertado pelos hospitais Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Funcionado 24 horas por dia, sete dias por semana, as três unidades hospitalares da rede Gonzaguinha disponibilizam diversos tipos de serviços para a população da Capital.

Abaixo, confira alguns deles:

pronto atendimento de urgência para casos obstétricos e ginecológicos;

berçários;

centro cirúrgico;

centro para parto natural;

exames laboratoriais;

radiografia;

ultrassonografia;

eletrocardiograma;

alojamentos conjuntos, destinados ao convívio da mãe e do bebê.

Além disso, especificamente no Gonzaguinha José Walter, há uma Unidade de Transição de Cuidados (UTC), especializada em cuidar de pacientes que passam por internações prolongadas após a condição aguda de uma enfermidade. Entre os principais objetivos da unidade estão evitar reinternações, dar aos pacientes condições para uma vida funcional ou cuidados paliativos de maneira confortável.

Galeno Taumaturgo Secretário Municipal da Saúde de Fortaleza É uma forma diferente de se fazer esses atendimentos, que é exatamente treinar a cuidadora, treinar o familiar, para que esses pacientes possam receber alta com todos os cuidados necessários."

Segundo a SMS, no Gonzaguinha Messejana, que está em reforma, há a previsão da construção de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, voltados para bebês.

COMO SER ATENDIDO

Para ter acesso às unidades hospitalares da rede municipal de saúde da Capital, os pacientes devem possuir cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não tenham, é possível se inscrever na unidade de saúde mais próxima do endereço onde residem. Para isso, são necessários alguns documentos:

comprovante de endereço;

CPF;

documento de identidade;

certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).

Após realizar o registro, o indivíduo tem acesso ao documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS. Ele deve ser apresentado pelo usuário em todo atendimento.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Os três hospitais Gonzaguinha de Fortaleza funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, conforme informações da SMS.

COMO CHEGAR

Abaixo, confira os endereços e os telefones de cada uma das unidades. Usuários do transporte público de Fortaleza também podem conferir quais linhas de ônibus têm trajeto próximo a cada uma delas, segundo dados da Prefeitura e do Google Maps.