UPA de Fortaleza: onde encontrar, quando buscar e como ser atendido

Especializadas em assistência a emergências, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão aptas a receber casos adultos e pediátricos de complexidade intermediária, 24 horas por dia, sete dias por semana. Em Fortaleza, há 12 locais do tipo, sendo metade deles administrados pela Prefeitura através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Com estrutura simplificada, esses equipamentos oferecem serviços imediatos, como realização de radiografia e de eletrocardiografia, além de exames laboratoriais e até leitos de observação — onde os pacientes podem permanecer por até um dia —, entre outros. Eles prestam auxílio resolutivo e qualificado a pessoas acometidas por quadros agudos ou condições crônicas agudizadas de natureza clínica, conforme detalha o Ministério da Saúde.

É nas UPAs aonde a população também encontra os primeiros atendimentos em casos de natureza cirúrgica urgente e de trauma. Nelas, os indivíduos são estabilizados, submetidos a investigação diagnóstica inicial e, se necessário, encaminhados para outras unidades de saúde.

Quando buscar

Os cidadãos devem procurar uma UPA na Capital quando necessitarem de atendimento de urgência. Uma forma de identificar se o quadro se encaixa em uma emergência é questionar se o fator tempo é determinante, como explica Marcello Soares, gerente de qualidade da Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM) — responsável por administrar as Unidades de Pronto Atendimento dos bairros Bom Jardim, Edson Queiroz e Vila Velha.

tratamento é tempo dependente." Marcello Soares Gerente de qualidade da FLBM Dentre as urgências e emergências, você vai ter alguns sintomas de doenças mais prevalentes que vão acometer uma determinada população, e essa sintomatologia [determinará quando] a população deverá procurar uma UPA. Que sintomatologia é essa? Principalmente daquelas doenças onde o."

Conforme a Prefeitura de Fortaleza e o Ministério da Saúde, são exemplos desses casos:

Cólicas renais;

Cortes com pouco sangramento;

Crises convulsivas;

Crises nervosas;

Desmaios;

Dor intensa;

Dores de cabeça muito forte;

Dores fortes no peito (região torácica);

Dores nas costas;

Envenenamento;

Falta de ar intensa;

Febre alta (acima de 39 graus);

Formigamento no rosto deixando a boca torta;

Fraturas;

Infarto e derrame;

Overdose;

Queda com desmaio;

Queda com torção;

Queimaduras;

Sangramento sem motivo;

Situações de engasgo;

Suspeita de fratura;

Vômito constante e/ou com sangue.

Posto de saúde, UPA e hospital: qual a diferença?

Legenda: Na Capital, há 12 UPAs, sendo metade delas administrados pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Kid Júnior

Os três tipos de equipamentos da rede pública municipal de saúde são complementares, apesar de atenderem diferentes tipos de pacientes. Enquanto os postos de saúde são voltados para a atenção básica e atuam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, inclusive as crônicas, as UPAs são destinadas ao atendimento de urgências.

Por exemplo, uma pessoa com diabetes deve realizar o acompanhamento da doença junto aos profissionais dos postos de saúde, mas, em caso de descontrole agudo dos níveis de açúcar, deve procurar atendimento em uma UPA.

Também é nas Unidades de Pronto Atendimento que ocorre o primeiro atendimento de casos cirúrgicos e de trauma. Segundo Marcello Soares, nelas, os usuários são estabilizados e é realizada uma investigação diagnóstica inicial, que pode resultar na transferência para a rede mais especializada e de maior complexidade, composta pelos hospitais.

Também é possível ter acesso a esses equipamentos através da demanda eletiva, por meio dos postos de saúde. O que difere o encaminhamento realizado pela UPA e o pelo posto é que a primeira transferiria um caso de emergência, enquanto o outro seria um quadro menos grave e não urgente, como detalha o gerente.

"Como o paciente vai chegar até essa unidade hospitalar? Ele vai chegar ou por uma demanda eletiva, [...] regulada através do posto de saúde para o atendimento especializado. Ou então na situação de urgência e de emergência, em que as Unidades de Pronto Atendimento, através de uma hipótese diagnóstica, irão encaminhar esse paciente para a rede hospitalar".

Serviços oferecidos pelas UPAs

As UPAs de Fortaleza ofertam diversos tipos de assistência a casos de emergência, desde atendimento de natureza cirúrgica urgente e de trauma, a quadros de gripe intensa e descontrole agudo de diabetes ou de hipertensão.

Em relação aos profissionais da saúde, as unidades disponibilizam aos pacientes uma grade com trabalhadores de diversas áreas de atuação, como explica o gestor.

equipe multiprofissional, trabalhando na assistência ao paciente. É uma equipe composta por assistente social, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por farmacêuticos, por médicos, entre outros profissionais. O nosso time de médicos é [formado por] médicos clínicos, onde eles atendem adultos e pediatria". Marcello Soares Gerente de qualidade da FLBM Temos uma, trabalhando na assistência ao paciente. É uma equipe composta por assistente social, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por farmacêuticos, por médicos, entre outros profissionais. O nosso time de médicos é [formado por] médicos clínicos, onde eles atendem adultos e pediatria".

Confira a lista de alguns serviços disponíveis nas UPAs administradas pelo Município de Fortaleza:

Médico clínico geral — realiza atendimento de urgência adulto e pediátrico;

Enfermeiro;

Técnico de enfermagem;

Farmacêutico;

Assistente social;

Eletrocardiograma;

Radiografia (raio-x);

Exames laboratoriais clínicos;

Leitos de observação.

Como ser atendido

Legenda: As UPAs ofertam diversos tipos de assistência a casos de emergência, desde atendimento de natureza cirúrgica urgente a quadros de gripe intensa Foto: Kid Júnior

Para ser atendido em qualquer uma das UPAs administradas pela Prefeitura de Fortaleza, basta o paciente procurar um dos seis endereços, portando um documento de identificação. No entanto, como destaca Marcello Soares, por serem locais de auxílio a casos de emergência, a ausência da apresentação de um documento não inviabiliza o atendimento.

Marcello Soares Gerente de qualidade da FLBM A UPA atende todos os pacientes que procuram, assim que procuraram. [...] Então, o paciente chega até a unidade portando um documento de identificação. Mas lembrando que esse documento de identificação não é condicionante ao atendimento, ou seja: numa situação de urgência e emergência esse paciente irá, sim, ser atendido."

Horários de funcionamento

As seis UPAs administradas pelo Município de Fortaleza funcionam diariamente, 24 horas por dia, prestando atendimento de urgência e de emergência para a população adulta e pediátrica.

Localizações das UPAs de Fortaleza

Veja os endereços das UPAs administradas por Fortaleza, além do telefone e da relação de linhas de ônibus que trafegam próximo a cada uma das unidades de saúde, conforme informações do Município e do Google Maps.

UPA ENDEREÇO BAIRRO LINHAS DE ÔNIBUS TELEFONE UPA Vila Velha Av. L com Av. G, s/n Vila Velha 58; 115; 213 UPA Cristo Redentor Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) com a Rua Alves de Lima Cristo Redentor 16; 51; 52; 55; 56; 92; 101; 132; 706; 711; 754 (85) 3284-2321 UPA Bom Jardim Rua João Gentil com Rua Sargento João Pinheiro Bom Jardim 357; 710; 376; 710 (85) 3245-8339 UPA Itaperi Rua Betel, s/n Itaperi 344 (85) 98970-5379 UPA Jangurussu Av. Contorno Sul, s/n, com Av. Castelo de Castro Jangurussu 620; 629; 660; 712 (85) 3269-7028 / (85) 3269-7421 UPA Edson Queiroz (Dendê) Avenida do Contorno, s/n Edson Queiroz 806; 816

Telemedicina

Caso o paciente atendido por alguma UPA da Capital precise de acompanhamento posterior, ele pode contar com os outros serviços da rede pública municipal de saúde, como a telemedicina, que funciona em duas modalidades: "Segundo Opinião" e teleconsulta (saiba mais abaixo).

A coordenadora de Redes de Atenção Primária e Psicossocial da SMS, Luciana Passos, explica que o serviço de atendimento à distância de Fortaleza é voltado tanto para profissionais, que atuam nas unidades de saúde, quanto para a população, e visa otimizar o uso da rede especializada.

Segunda Opinião

Esta modalidade permite a interação entre o médico generalista, que atua no posto de saúde, e o especialista da atenção secundária. O serviço possibilita que o profissional da atenção primária consulte o especializado para esclarecer dúvidas sobre as condições clínicas de um paciente.

Atualmente, conforme a SMS, estão disponíveis para a consulta as seguintes especialidades:

Cardiologia;

Dermatologia;

Endocrinologia;

Ginecologia;

Obstetrícia;

Urologia;

Mastologia.

Teleconsulta

Nesta, o paciente deve, primeiramente, buscar um dos postos de saúde para a consulta médica inicial. Após o profissional avaliar o caso, se for identificada a necessidade, ele pode ser encaminhamento para a consulta à distância com o especialista.

Na teleconsulta, as especialidades disponíveis para atendimento são as seguintes:

Psicologia;

Nutrição.

Segundo Luciana Passos, esse contato é realizado via o aplicativo Mais Saúde Fortaleza (disponíveis para sistemas iOS e Android), após autorização dos profissionais da unidade de saúde.

Se o cidadão tiver dificuldades de acesso à ferramenta, por falta de internet ou até mesmo de um smartphone, o Município fica encarregado de oferecer recursos temporários para viabilizar o serviço, conforme a especialista.