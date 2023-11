Hospital da Mulher de Fortaleza: quando buscar, serviços oferecidos e como ser atendido

O Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, também conhecido como Hospital da Mulher de Fortaleza, é especializado no atendimento à família. Ele é uma das 10 unidades hospitalares que integram a rede pública municipal de saúde da Capital.

O local atua como um equipamento de retaguarda, oferecendo assistência especializada, principalmente cirúrgica, com cerca de 16 especialidades médicas, exames e serviços como banco de leite, leitos de unidade de tratamento intensivo neonatal, salas para pré-parto e parto natural, entre outros.

Veja também

Apesar de também ser chamado de Hospital da Mulher, a unidade de saúde, como esclarece a diretora do local, Margarida Saraiva, atende todos os gêneros. Exceto nos auxílios exclusivos para pessoas com útero, os demais serviços do equipamento são voltados para todos — homem, mulher e recém-nascidos de até 28 dias.

Margarida Saraiva Diretora do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann O Hospital da Mulher não é o hospital da mulher, é o hospital da família todinha. Porque, sim, desde 2018, nós atendemos também o público masculino. Então, exceto para demandas que são eminentemente de pessoas com útero — que são as cirurgias ginecológicas ou obstétricas — as demais especialidades aqui ofertadas (cirurgia geral, traumatologia, cirurgia vascular, todas elas) são para atendimento dos dois sexos."

Quando procurar

Por ser uma unidade de retaguarda, o Hospital da Mulher de Fortaleza não recebe casos de urgência e emergência. A diretora detalha que existem duas formas de ter acesso aos atendimentos: via referência, quando o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) é encaminhado por outra unidade hospitalar; ou por procedimentos eletivos, mediados pelos profissionais do posto de saúde.

"Existem os procedimentos que são eletivos, ou seja, não é uma pessoa que tá de urgência, que está internada. Estou lá no meu posto de saúde e preciso ser encaminhado para uma cirurgia ginecológica, então ela é agendada, via posto, para cá e vai ser atendida na sua atenção especializada, pelo profissional especialista da área e vai ter sua cirurgia agendada", exemplifica a gestora.

"A outra possibilidade são pacientes que têm uma demanda mais urgente, aguda, que estão em internação em hospital da rede municipal e estadual e têm uma demanda cirúrgica de urgência. Aí, sim, eles vêm transferidos, via regulação também, desses hospitais para o Hospital da Mulher", completa.

Veja também

Hospital da Mulher, IJF, Frotinhas e Gonzaguinhas: qual a diferença?

Todos esses equipamentos de saúde integram a rede de hospitais do Município de Fortaleza, mas atendem pacientes de diferentes níveis de complexidade e de especificidade, segundo informações da SMS. Enquanto o Hospital da Mulher dá retaguarda aos pacientes atendidos por outros equipamentos de saúde, os demais são centrados em outros tipos de situações, como explica Margarida Saraiva.

Margarida Saraiva Diretora do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann Ser um hospital de retaguarda significa que nós não somos um hospital de emergência, assim como são os Frotinhas, os Gonzaguinhas, que são de porta aberta para ações de emergência. Somos um hospital de retaguarda, que significa que nós damos retaguarda a esses hospitais."

Hospital da Mulher: especializado principalmente na realização de procedimentos cirúrgicos, a unidade atende toda a família — homens, mulheres e recém-nascidos de até 28 dias —, e não realiza atendimentos de urgência e emergência, se concentrando na retaguarda dos demais hospitais e equipamentos de saúde.

especializado principalmente na realização de procedimentos cirúrgicos, a unidade atende toda a família — homens, mulheres e recém-nascidos de até 28 dias —, e não realiza atendimentos de urgência e emergência, se concentrando na retaguarda dos demais hospitais e equipamentos de saúde. Frotinhas: os três hospitais do tipo, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de casos de fraturas , que variam de pequeno a médio porte, a depender da unidade. Eles também atendem outras demandas de clínica médica, como casos de Acidente Vascular Encefálico ( AVE ) e Infarto Agudo do Miocárdio ( IAM ). Funcionando 24 horas, sete dias por semana, os equipamentos ainda realizam cirurgias, que variam de média a alta complexidade, dependendo da unidade.

os três hospitais do tipo, distribuídos nos bairros Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana, são voltados para o atendimento de , que variam de pequeno a médio porte, a depender da unidade. Eles também atendem outras demandas de clínica médica, como casos de Acidente Vascular Encefálico ( ) e Infarto Agudo do Miocárdio ( ). Funcionando 24 horas, sete dias por semana, os equipamentos ainda realizam cirurgias, que variam de média a alta complexidade, dependendo da unidade. Gonzaguinhas: também divididos em três endereços — nos bairros José Walter, Barra do Ceará e Messejana —, são hospital e maternidade que possuem emergência 24 horas em diversas áreas, como clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Neles, também são realizadas cirurgias de média complexidade.

também divididos em três endereços — nos bairros José Walter, Barra do Ceará e Messejana —, são que possuem emergência 24 horas em diversas áreas, como clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Neles, também são realizadas cirurgias de média complexidade. IJF: o Instituto Doutor José Frota (IJF) é a unidade hospitalar de Fortaleza especializada no auxílio de grandes traumas e de pacientes de alta complexidade. Também conta com setor voltado para o atendimento de queimados e possui centro de assistência toxicológica, além de UTI adulto e pediátrico. O equipamento ainda oferta mais de 20 especialidades médicas de plantão.

Serviços oferecidos

Legenda: A mamografia é um dos exames realizado pela unidade de saúde Foto: Natinho Rodrigues

Segundo a Prefeitura, o Hospital da Mulher oferta para a população cerca de 16 especialidades médicas, entre elas:

obstetrícia;

ginecologia;

endocrinologia;

mastologia;

neurologia;

cardiologia;

dermatologia;

ortopedia.

A unidade ainda realiza cirurgias como vasculares, oncológicas, plásticas, de cabeça e pescoço. Além disso, conta com serviços como:

banco de leite;

salas de pré-parto;

sala de parto natural;

alojamento conjunto;

berçário;

leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal;

leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto;

leitos para clínica médica;

leitos para ortopedia.

Como ser atendido

Para ter acesso ao equipamento da rede municipal de saúde da Capital, os pacientes devem possuir cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não tenham, é possível se inscrever na unidade de saúde mais próxima do endereço onde residem. Para isso, são necessários alguns documentos:

comprovante de endereço;

CPF;

documento de identidade;

certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).

Após realizar o registro, o indivíduo tem acesso ao documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS. Ele deve ser apresentado pelo usuário em todo atendimento.

Veja também

Horário de funcionamento e como chegar

O Hospital da Mulher funciona 24 horas, sete dias por semana, e está localizado na Rua George Rocha, nº 50, no bairro Demócrito Rocha. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, é possível entrar em contato com a unidade através dos telefones (85) 3233-3896, (85) 3233-3804 ou (85) 3233-3019.

Legenda: Unidade hospitalar de retaguarda funciona 24 horas, sete dias por semana Foto: divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Usuários do transporte público da Capital podem utilizar as seguintes linhas de ônibus, conforme dados do Município e do Google Maps, para chegar até o equipamento de saúde: