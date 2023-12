Medicação em Fortaleza: quais remédios estão disponíveis na rede municipal e para quais públicos

O acesso integral à saúde é um direito fundamental garantido por lei, e o Sistema Único de Saúde (SUS) se organiza para promover as condições indispensáveis para o pleno exercício dele. Entre essas condições, está a distribuição gratuita de medicamentos, um dos serviços oferecidos pela rede de saúde pública de Fortaleza.

O Município oferta diversas medicações, desde as mais simples, que combatem casos sintomáticos — por exemplo, para aliviar dores —, passando pelas usadas para controlar doenças e impedir a progressão delas, às consideradas de alto custo, voltadas para o tratamento de patologias graves.

O direito a remédios gratuitos complementa outros serviços do sistema público de saúde, como explica a coordenadora de Assistência Farmacêutica de Fortaleza, Nívia Tavares:

Nívia Tavares Coordenadora de Assistência Farmacêutica de Fortaleza Dentro da rede de saúde, principalmente na atenção primária à saúde, ela [medicação] é uma complementação desse tratamento, desse acompanhamento, que é feito com os pacientes, para que o paciente garanta um tratamento completo."

Quem tem direito

De recém-nascidos a idosos, todos os usuários do SUS, principalmente os residentes em Fortaleza, têm direito a receber medicação gratuita nos postos de dispensa da Capital.

No entanto, como destaca Nívia Tavares, além dos pacientes da rede pública, é possível que indivíduos que utilizam o serviço privado de saúde tenham acesso aos remédios distribuídos, de graça, pelo Município.

Em ambos os casos, como explica a gestora, é necessário que o indivíduo seja submetido a uma avaliação realizada por um profissional de saúde que atua nos equipamentos de saúde públicos, para, então, receber a prescrição médica — documento indispensável para coletar a medicação.

Nívia Tavares Coordenadora de Assistência Farmacêutica de Fortaleza A prescrição de saúde precisa ser uma prescrição do sistema de saúde, de uma unidade do nosso sistema de saúde, mas também a gente faz algum atendimento para prescrições privadas, com uma norma que a gente tem. Mas qualquer cidadão tem esse direito de acesso ao medicamento pela rede pública."

Como ter acesso

Legenda: No caso das medicações disponíveis na atenção primária, a entrega delas ao paciente é imediata após a solicitação Foto: divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Primeiramente, para ter acesso à medicação gratuita na rede municipal de saúde da Capital, os cidadãos devem possuir cadastro no SUS. Caso não tenham, é possível se inscrever na unidade de saúde mais próxima do endereço onde residem. Para isso, são necessários alguns documentos como: comprovante de endereço; CPF; documento de identidade; e certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).

Após realizar o registro, o indivíduo recebe o documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS.

Pelo menos três documentos são indispensáveis para ter acesso a medicações gratuitas na rede municipal de saúde, segundo Nívia Tavares. São eles:

Cartão Nacional de Saúde — mais conhecido como Cartão SUS;

Identidade;

Prescrição médica.

Caso seja necessária a apresentação de dados adicionais, os profissionais que atuam na unidade de saúde devem informar ao usuário.

No caso das medicações disponíveis na atenção primária, como as distribuídas pelos postos de saúde, a entrega dos medicamentos é imediata, na maioria das vezes, segundo a gestora. Já as substâncias conhecidas como de alto custo, que tratam doenças como artrite reumatoide e Alzheimer, possuem critérios mais específicos para distribuição e são entregues cerca de 30 dias após a solicitação.

Medicações disponíveis

Legenda: Indivíduos que utilizam o serviço privado de saúde também podem ter acesso aos remédios distribuídos, de graça, pelo Município Foto: divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Nos postos de saúde de Fortaleza estão disponíveis, gratuitamente, diversos medicamentos — de alto custo, os prioritários, de saúde mental e até os mais comuns. A edição mais recente da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), publicada em 2022, detalha cada um deles.

Nas Farmácias Polo, unidades de referência responsáveis pela dispensação de medicamentos especializados, os paciente têm acesso aos remédios de maior complexidade, sujeitos a controles específicos que exigem a retenção da receita médica.

Abaixo, confira quais remédios estão ofertados na atenção primária do Município:

Atenção primária

MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Aciclovir 200 mg Ácido acetilsalicílico 100 mg Ácido fólico 5 mg Albendazol 40 mg/ml + dosador, suspensão oral. Frasco 10 ml Albendazol 400 mg Amiodarona (cloridrato) 200 mg Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml + dosador, pó para suspensão oral. Frasco 100 ml Amoxicilina 50 mg/ml + dosador, pó para suspensão oral. Frasco 150 ml Amoxicilina 500 mg Anlodipino (besilato) 5 mg Atenolol 50 mg Azitromicina 40 mg/ml suspensão oral 600 mg. Suspensão oral Azitromicina 500 mg Beclometasona (dipropionato) 200 mcg/dose solução para inalação oral, 200 doses. Spray Beclometasona (dipropionato) 50 mcg/dose solução para inalação oral, 200 doses. Spray Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pó para suspensão injetável + diluente Carbonato de cálcio 600 mg + colecalciferol 400 ui Carvedilol 25 mg Carvedilol 6,25 mg Cefalexina 50 mg/ml + dosador, suspensão oral. Frasco 100 ml Cefalexina 500 mg Ceftriaxona 500 mg pó para solução injetável + diluente (intramuscular) Ciprofloxacino (cloridrato) 500 mg Cloreto de sódio 0,9% solução injetável, sistema fechado frasco 500 ml Dexametasona 0,1% creme dermatológico. Bisnaga 10 g Dipirona (sódica) 500 mg Dipirona 500 mg/ml, solução injetável. Ampola 2 ml Dipirona 500 mg/ml — solução oral (gotas) Doxazosina (mesilato) 2 mg Enalapril (maleato) 20 mg Enalapril (maleato) 10 mg Espironolactona 25 mg Finasterida 5 mg Fluconazol 150 mg Fosfomicina trometamol 5,631 g / 8 g Furosemida 40 mg Glibenclamida 5 mg Gliclazida 60 mg. Comprimido de liberação prolongada Hidroclorotiazida 25 mg Ibuprofeno 50 mg/ml, suspensão oral. Frasco 50 ml Ibuprofeno 600 mg Isossorbida (mononitrato) 40 mg Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido (birranhurado) Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg (hbs) Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg Levotiroxina (sodica), 25 mcg Levotiroxina 100 mcg. Comprimido Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g (2) % gel. Bisnaga 30 g Loratadina 1 mg/ml — 100 ml. Xarope Loratadina 10 mg Losartana 50 mg Metformina 500 mg Metildopa 250 mg Metoclopramida (cloridrato), 4 mg/ml — 10 ml. Solução oral Metronidazol 100 mcg/g geleia creme vaginal bisnaga 50 g + aplicador Metronidazol 250 mg Miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme dermatológico. Bisnaga 28 g Miconazol 2% creme vaginal + aplicador — 80 g Nistatina 100.000 ui/ml — 50 ml. Suspensão oral Nitrofurantoína 100 mg Óleo mineral. Frasco 100 ml Omeprazol 20 mg. Cápsula Paracetamol 200 mg/ml, solução oral. Frasco-gotas 15 ml Paracetamol 500 mg. Comprimido Permetrina 1% loção. Frasco 60ml Permetrina 50 mg/g (5%) loção. Frasco 60 ml Prednisolona (fosfato sódico) — 3 mg/ml — solução oral Prednisona 20 mg. Comprimido Prednisona 5 mg Propranolol (cloridrato) 40 mg Sais para reidratação oral 27,9 g — pó para solução oral Salbutamol (sulfato) 100 mcg/dose — aerossol oral. Spray, frasco 200 doses Sinvastatina 20 mg Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml, suspensão oral Frasco 100 ml Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg Sulfato ferroso 25 mg/ml + conta-gotas, solução oral. Frasco 30 ml Sulfato ferroso 40 mg. Comprimido Timolol maleato 0,5% — 5 ml. Frasco gotas Varfarina, comprimido contendo 5 mg

Pessoas vivendo com HIV/Aids

A rede pública de saúde da Capital tem ainda equipamentos especializados na dispensação de antirretrovirais para o tratamento das pessoas vivendo com HIV/Aids: os Serviços Ambulatoriais Especializados (SAEs). Ao todo, há nove unidades do tipo em Fortaleza.

Para receber o atendimento nesses locais, os usuários precisam ser encaminhados por alguma unidade de saúde ou pelo Fique Sabendo/ Fique Sabendo Jovem, projeto da SMS que visa ampliar a promoção da saúde via ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Onde encontrar

A população da Capital pode ter acesso aos medicamentos ofertados pelo SUS em diversos equipamentos da rede municipal de saúde, aonde eles são disponibilizados gratuitamente. Segundo o Remume, entre eles estão os 118 postos de saúde, além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e das Policlínicas.

Abaixo, confira os endereços de alguns deles e a relação de linhas de ônibus que trafegam próximo a cada unidade de saúde, conforme informações da Prefeitura de Fortaleza e do Google Maps.

Postos de saúde

As 118 unidades que integram o Município funcionam de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h.

Posto de Saúde Endereço Bairro Linhas de ônibus Telefone Posto de Saúde Dr. Airton Monte Rua Alberto Oliveira, s/n Jardim Iracema 60 (85) 3433-8629 Posto de Saúde Carlos Ribeiro Rua Jacinto Matos, 944 Jacarecanga 102 (85) 3452-6373 Posto de Saúde Casemiro Filho Av. Francisco Sá, 6449 Barra do Ceará 35; 42; 80; 114; 115 (85) 3452-5877 Posto de Saúde Francisco da Silva Av. Castelo Branco (Leste-Oeste), 4707 Barra do Ceará 16; 52; 56; 92; 101; 132; 706; 711; 754 (85) 3452-6644 Posto de Saúde Fernando Façanha Rua Rio Tocantins, s/n Jardim Iracema 57; 111 (85) 3452-6660 Posto de Saúde Floresta Rua Ten. José Barreira, 251 Álvaro Weyne 57; 60; 112; 122 (85) 3433-6657 Posto de Saíde Guiomar Arruda Rua Gal Costa Matos, 6 Pirambu 16; 51; 55; 92; 101; 120; 130; 132; 711; 725 (85) 3452-6377 Posto de Saúde João Madeiros de Lima Av. Dom Aloísio Lorscheider, 982 Vila Velha 58; 114; 212 (85) 3452-6646 Posto de Saúde Lineu Jucá Rua Vila Velha II, 101 Barra do Ceará 16; 52; 56; 70; 92; 101; 706; 711 (85) 3452-5888 Posto de Saúde Maria Aparecida Lima de Almeida Av. K, 915 Vila Velha 212 (85) 3433-9514 Posto de Saúde Maria Cirino Souza Rua da Saudade, 364 Moura Brasil 16; 52; 56; 71; 92; 106; 120; 130; 132; 711; 752 (85) 3212-1325 Posto de Saúde Paulo de Melo Machado Rua Bernardo Pôrto, 497 Monte Castelo 108 (85) 3452-6380 Posto de Saúde 4 Varas Rua Profeta Isaías, 456 Barra do Ceará 110; 140 (85) 3101-2594 Posto de Saúde Prof. José Rebouças Macambira Rua Creuza Rocha, s/n Jardim Guanabara 58; 212; 213; 115 (85) 3105-1060 Posto de Saúde Gov. Virgílio Távora Av. Mons. Hélio Campos, s/n Cristo Redentor 102; 110; 120; 130; 140 (85) 3286-2219 Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva Rua José Roberto Sáles, 475 Barra do Ceará 110; 120; 130; 140 Posto de Saúde Aida Santos e Silva Rua Trajano de Medeiros, 813 Vicente Pinzon 77; 905; 913; 907; 908 (85) 3433-2734 Posto de Saúde Benedito Arthur de Carvalho Rua B, 49 Luciano Cavalcante 66; 825; 835 (85) 3452-1880 Posto de Saúde Dr. Célio Brasil Girão Rua Professor Henrique Firmeza, 82 Cais do Porto 77; 752; 906; 913 (85) 3433-2739 Posto de Saúde Flávio Marcílio Av. da Abolição, 4180 Mucuripe "51; 55; 71; 77; 78; 99; 711; 752; 906" (85) 3433-2737 Unidade de Saúde Escola Frei Tito de Alencar Lima Tv. José Cláudio Gurgel Costa, 100 Antonio Diogo 752; 906; 920; (85) 3265-7933 Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão Rua Frei Vidal, 1821 São João do Tauape 602; (85) 3452-1883 Posto de Saúde Posto Miriam Porto Rua Coronel Jucá, 1636 Dionísio Torres "69; 74; 75; 222; 703; 816; 855" (85) 3452-2315 Posto de Saúde Odorico de Morais Rua São Bernardo do Campo, S/N Castelo Encantado 814; 907; 908 (85) 3433-2738 Posto de Saúde Paulo Marcelo Martins Rodrigues Rua Vinte e Cinco de Março, 607 Centro 73; 77; 78; 901 (85) 3105-1455 Posto de Saúde Pio XII Rua Belisário Távora, S/N São João do Tauape 602; (85) 3452-1896 Posto de Saúde Rigoberto Romero Av. das Graviolas, 195 Cidade 2000 753; 831; 832; 833; 860 (85) 3433-2746 Posto de Saúde Sandra Maria Faustino Rua Josias Paulo de Sousa, 167 Vicente Pinzon 804; 905 (85) 3452-5403 Posto de Saúde Anastácio Magalhães Rua Delmiro de Farias, 1679 Rodolfo Teófilo 303 (85) 3496-8930 Posto de Saúde César Cals de Oliveira Filho Rua Pernambuco, 3172 Pici 243; 310 (85) 3233-4055 Posto de Saúde Clodoaldo Pinto Rua Banvarth Bezerra, 100 Padre Andrade 206 (85) 3433-9745 Posto de Saúde Eliézer Studart Rua Tomáz Cavalcante, 545 Autran Nunes 36; 43; 45; 76; 81; 215; 356; 709; 754; 316 (85) 3488-3259 Posto de Saúde Senador Fernandes Távora Rua Maceió, 1354 Henrique Jorge 351 (85) 3488-3254 Posto de Saúde Francisco Pereira de Almeida Rua José Freitas da Silva, 351 Bela Vista 304; 305 (85) 3433-2890 Posto de Saúde George Benevides de Medeiros Rua Tenente Lira, S/N Quintino Cunha 217 (85) 3105-1086 Posto de Saúde Hermínia Leitão Rua General João Couto, 470 Quintino Cunha 58; 211 (85) 3433-9741 Posto de Saúde Humberto Bezerra Rua Hugo Vítor, 51 Antônio Bezerra 216 (85) 3212-1920 Posto de Saúde Ivana de Sousa Paes Rua Virgílio Brigido, s/n Presidente Kennedy 31; 80; 753 (85) 3238-1851 Posto de Saúde Cícera Carla Almeida - João XXIII Rua Demosel, 43 João XXIII 318; 348 (85) 3488-3258 Posto de Saúde Lícinio Nunes de Miranda Rua VI, 212-222 Quintino Cunha 211 (85) 3237-8574 Posto de Saúde Prof. Luiz Recamonde Capelo Rua Maria Quintela, 935 Bonsucesso 52; 56; 82; 97 (85) 3488-3252 Posto de Saúde Mariusa Silva de Sousa Rua Vital Brasil com Rua Araça Bonsucesso 83; 322; 385 (85) 3281-2698 Posto de Saúde Meton de Alencar Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 Antônio Bezerra 15; 76; 81; 215; 216 (85) 3488-3271 Posto de Saúde Santa Liduína Rua Prof. João Bosco, 213 Parque Araxá 75; 389; 703 (85) 3433-2569 Posto de Saúde Prof. José Sobreira de Amorim Rua Desembargador Luís Paulino, 109 Henrique Jorge 24; 34; 43; 45; 72; 91; 172; 314; 356; 709; 754 (85) 3488-1271 Posto de Saúde Waldemar Alcântara Rua Silveira Filho, 903 Jóquei Clube 323 (85) 3488-3253 Posto de Saúde Gilmário Mourão Teixeira Rua Pernambuco, 1674 Pici 243; 310 (85) 3488-3250 Posto de Saúde Abel Pinto Travessa Goiás, S/N Demócrito Rocha 308 (85) 3452-5191 Posto de Saúde Dom Aloiso Lorscheider Rua Betel, 1895 Itaperi 344 (85) 3131-1945 Posto de Saúde Dr. Francisco Monteiro - Chico Passeata Av. dos Eucaliptos, s/n Dendê 344 Posto de Saúde Dr. Gothardo Peixoto F. Lima Rua Irmã Bazet, 153 Damas 29; 30; 38; 48; 65; 70; 77; 314; 331; 360; 374; 390 (85) 3433-5084 Posto de Saúde Guttemberg Braun Rua Monsenhor Agostinho, 505-443 Vila Peri 319 (85) 3452-5199 Posto de Saúde Professor José Valdevino Carvalho Rua Guará, S/N Itaoca 27; 36; 44; 60; 73; 78; 80; 244; 307; 359; 401; 411; 421; 823 (85) 3131-7338 Posto de Saúde Luis Albuquerque Mendes Rua Benjamin Franklin, 735 Serrinha 359; 405 (85) 3131-7335 Posto de Saúde Dr. Luís Costa Rua Marechal Deodoro, 1501 Benfica 14; 401; 404; 411; 421 (85) 3131-7677 Posto de Saúde Dr. Ocelo Pinheiro Rua Elcias Lopes, 517 Itaoca 27; 36; 44; 60; 73; 78; 80; 244; 307; 401; 411; 421; 823 (85) 3131-7334 Posto de Saúde Oliveira Pombo Rua Rio Grande do Sul, s/n Couto Fernandes 310 (85) 3433-2965 Posto de Saúde Dr. Antônio Ciríaco de Holanda Neto Rua Gomes Brasil, 555 Parangaba 36; 40; 411; 421; 304; 308; 318; 348; 394 n/a Posto de Saúde Dr. Roberto da Silva Bruno Av. Borges de Melo, 990 Fátima 31; 36; 44; 45; 49; 69; 73; 78; 85; 685; 823 (85) 3227-9177 Posto de Saúde Turbay Barreira Rua Gonçalo Souto, 420 Vila União 502 (85) 3272-4055 Posto de Saúde Abner Cavalcante Brasil Rua Joana Batista, 471 Bom Jardim 342; (85) 3452-2468 Posto de Saúde Argeu Herbster Rua Geraldo Barbosa, 1095 Bom Jardim 333; 335; 336; 823 (85) 3498-9134 Posto de Saúde Dom Antônio de Almeida Lustosa Rua Cel. João Correia, s/n Granja Lisboa 333; 335; 357; 366 (85) 3245-9323 Posto de Saúde Franscisco Edmilson Pinheiro Av. H, 2191 Granja Lisboa 327; 710; 43; 385; 36 (85) 3452-2421 Posto de Saúde Fernando César Vieira Diogenes Rua Teodoro de Castro, s/n Granja Portugal 322 (85) 3488-3240/3290.4365 Posto de Saúde Graciliano Muniz Rua 106, 345 Conjunto Esperança 379; 330; 331 (85) 3433-4913 Posto de Saúde Guarany Mont'alverne Rua Geraldo Barbosa, 3230 Granja Lisboa 333; 335; 823 (85) 3452-2496 Posto de Saúde Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa Rua Rubi, s/n Jardim Jatobá 383 (85) 3498-4745 Posto de Saúde Dr. João Elísio Holanda Rua Juvêncio Sales, s/n Aracapé 325; 372; 375; 380 (85) 3105-3055 Posto de Saúde José Galba de Araújo Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 Genibaú 316; 356 (85) 3452-6753 Posto de Saúde José Paracampos Rua Alfredo Mamede, 250 Mondubim 50; 51; 55; 82; 84; 384 (85) 3433-4927 Posto de Saúde José Walter Av. José de Araujo Lima, 1631 Prefeito José Walter 317; 606 (85) 3433-4819 Posto de Saúde Dr. Jurandir Picanço Rua Duas Nações, s/n Granja Portugal 36; 83; 385 (85) 3452-2480 Posto de Saúde Luciano Torres de Melo Rua Delta, 365 Manoel Sátiro 362 (85) 3433-4922 Posto de Saúde Luiza Távora Travessa São José, 940 Mondubim 340; 315; 399; 406; 407; 456; 466; 728 (85) 3433-4916 Posto de Saúde Maciel de Brito Rua 602, 2 Conjunto Ceará 385; 754 (85) 3452-2486/3452.2477 Posto de Saúde Parque São José Rua Des. Frota, s/n Parque São José 319; 392 (85) 3483-5451 Posto de Saúde Pedro Celestino Rua Gastão Justa, 215 Maraponga 313; 353 (85) 3433-4915 Posto de Saúde Dr. Pontes Neto Rua 541, 122-136 Conjunto Ceará 322 (85) 3259-5414 Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino Rua Itatiaia, 889 Canindezinho 382 (85) 3433-5289 Posto de Saúde Dr. Eduardo Regis Jucá Av. Pref. Evandro Ayres de Moura, 618 Mondubim 466 (85) 3105-3057 Posto de Saúde Ronaldo de Albuquerque Ribeiro Av. I, 423-463 Conjunto Ceará/Genibau 15; 385 (85) 3259-1741 Posto de Saúde Siqueira Av. Eng. Luiz Montenegro, 485 Siqueira 397 (85) 3105-3342 Posto de Saúde Maria Viviane Benevides Gouveia Rua João Areas, 1296 Manoel Sátiro 362 (85) 3105-3169 Posto de Saúde Doutor Henrique Mota Neto Rua Serena, 242 Siqueira 326; 393 n/a Posto de Saúde Zélia Correia Rua Antônio Pereira, 1495 Planalto Ayrton Senna 406; 456 (85) 3433-4900 Posto de Saúde João Machado dos Santos Travessa João Henrique, 82 Planalto Ayrton Senna 317; 406; 456 n/a Posto de Saúde Dr. Alarico Leite Av. dos Paroaras 301 Passaré 391; 633; 306; 391 (85) 3452-9363 Posto de Saúde Anísio Teixeira Rua Guarany, 355 Parque Itamaraty 632; 662 (85) 3433-5285 Posto de Saúde César Cals de Oliveira Rua Capitão Aragão, 555 Alto da Balança 32; 69; 601; 625 (85) 3472-9069 Posto de Saúde Edilmar Norões Rua H, 351 Parque Dois Irmãos 339; 405 (85) 3493-7656 Posto de Saúde Dr. Edmar Fujita Av. Alberto Craveiro, 4211 Dias Macêdo 312; 603; 605; 606; 633; 666; 680 (85) 3452-5130 Posto de Saúde Evandro Ayres de Moura Av. Castelo de Castro, 2842 Conjunto Palmeiras 629; 660; 712 (85) 3269-7477 Posto de Saúde Acrísio Eufrasino de Pinho Rua Coletora Central, s/n Pedras 620; 681 n/a Posto de Saúde Fausto Freire Av. Isabel Bezerra, 416 Parque Santa Maria 621; 647 n/a Posto de Saúde Galba de Araújo Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1351 Lagoa Redonda 626; 634; 644; 657; 616; 617; 627; 656 (85) 3105-1602 Posto de Saúde Hélio Góes Ferreira Rua Crisanto Moreira da Rocha, 453 Sapiranga 625; 640; 820 (85) 3452-5714 Posto de Saúde Jangurussu Rua Estrada do Itaperi, 146 Passaré 50; 52; 56; 82; 84; 315; 699 (85) 3452-2474 Posto de Saúde Janival de Almeida Vieira Rua Coelho García, 25 Passaré 620; 660; 666 (85) 3105-3095 Posto de Saúde Prof. João Hipólito de Azevedo Rua Três, 88 Dias Macêdo 312 (85) 3105-3200 Posto de Saúde Luis Franklin Pereira Rua Alexandre Vieira, s/n Coaçu 618 (85) 3433-5969 Posto de Saúde Manoel Carlos Gouveia Av. Des. Faustino de Albuquerque, 486 Jardim das Oliveiras 21 (85) 3452-6092 Posto de Saúde Maria de Lourdes R. Jereissati Rua Quatorze, 115 Jardim das Oliveiras 815 (85) 3452-8160 Posto de Saúde Maria Grasiela Teixeira Barroso Rua Edésio Monteiro, 1450 Santa Fé 622; 653; 725 (85) 3472-8821 Posto de Saúde Dr. Marcus Aurélio Lima Verde Rua Iracema, 1100 Santa Filomena 636; 637; 648; 667; 670 (85) 3472-8490 Unidade de Saúde Escola Maurício Mattos Dourado Av. Des. Floriano Benevides, 391 Edson Queiroz 806; 816 (85) 3105-1564 Posto de Saúde Francisco Melo Jaborandi Rua Trezentos equinze, 80 Jangurussu 646 (85) 3256-8791 Posto de Saúde de Messejana Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n Messejana 670; 725 (85) 3474-2637 Posto de Saúde Prof. Monteiro de Moraes Av. Evilásio Almeida Miranda, 391 Sapiranga Coité 610; 611; 625; 820 (85) 3452-6091 Posto de Saúde Osmar Viana Av. Chiquinha Gonzaga, s/n Jangurussu (Maria Tomásia) 647; 667 (85) 3269-7827 Posto de Saúde Dr. Otoni Cardoso do Vale Rua José Teixeira Costa, 643 Paupina 619 (85) 3274-8591 Posto de Saúde Pedro Sampaio Rua Iracema, 1516 Conjunto Palmeiras 629; 660; 712 (85) 3105-1767 Posto de Saúde Dr. Pompeu Vasconcelos Rua Cinco, s/n Barroso 645 (85) 3269-8142 Posto de Saúde Sítio São João Rua Verde Cinco, 71 Jangurussu 660; 712; 670 (85) 3105-1765 Posto de Saúde Terezinha Parente Rua Nélson Coelho, 209 Lagoa Redonda 627; 697 (85) 3488-3288 Posto de Saúde Vicentina Campos Rua B, 145 Parque Dois Irmãos 405 (85) 3493-4732 Posto de Saúde Waldo Pessoa de Almeida Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 Barroso 75; 82; 107; 274; 638; 650; 665; 1815 (85) 3472-4674

CAPS

Conforme a SMS, os equipamentos atuam entre as 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

CAPS Endereço Bairro Linha de ônibus Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira - Caps Geral Rua Antônio Drumond, 808 Monte Castelo 74; 220 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. Airton Monte Avenida Monsenhor Hélio Campos, 138 Cristo Redentor 102; 110; 120; 130; 140 Centro de Atenção Psicossocial Dr. Nilson de Moura Fé - Caps Geral Rua Pinto Madeira, 1550 Aldeota 32; 35; 38; 42; 48; 86; 89; 713; 753; 833 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. José Glauco Bezerra Lobo Rua Sólon Carvalho, 91 Cidade 2000 753; 831; 832; 833; 860 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Rua Dona Leopoldina, 8 Centro 73; 77; 78; 96; 752; 901; 903 Centro de Atenção Psicossocial - Caps Geral Avenida Borges de Melo, 201 Jardim América 36; 44; 45; 73; 78; 99; 401; 404; 411; 421; 923 Centro de Atenção

Psicossocial Álcool e Drogas Rua Antônio Nery, s/n Granja Portugal 322 Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim CAPS II - Caps Geral Rua Bom Jesus, 940 Bom Jardim 366; 376 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Casa da Liberdade Rua Salvador Correia de Sá, 296 Sapiranga 625; 640; 820 Centro de Atenção Psicossocial - Caps Geral Rua Carlota Rodrigues, 81 Messejana 670; 703; 725; Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa - Caps Infantil Rua Alberto Leal Nunes, 75 Cidade dos Funcionários 17; 24; 34; 35; 41; 49; 609; 610; 649

Policlínicas

A maioria das unidades operam entre 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Somente a Policlínica João Pompeu Lopes Randal encerra o expediente mais cedo, às 17h.