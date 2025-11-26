Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Com inscrições abertas, a Universidade de Fortaleza (Unifor) oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1, com exceção de Medicina. A instituição foi indicada pelo 11º ano consecutivo como a melhor universidade particular do Norte e Nordeste pelo Ranking Universitário Folha (RUF).

Os interessados podem fazer a inscrição por meio do portal oficial. As diferentes formas de ingresso são válidas para calouros, veteranos, ex-alunos, como também para transferidos e ingressantes em diferentes modalidades.

Os percentuais de desconto variam conforme a modalidade de ingresso, formato do curso e o turno selecionado pelo aluno, sendo válidos até a conclusão da graduação, mediante os requisitos estabelecidos.

Formas de ingresso

Além do vestibular agendado, a Unifor oferece as seguintes formas de ingresso:

Nota do Enem

Os interessados podem ingressar utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alunos que realizaram a prova entre 2009 e 2024 podem se matricular com os resultados obtidos.

Para ingressar com a nota do Enem, os candidatos devem ter obtido um desempenho mínimo igual ou superior a 450 pontos. Além disso, não podem ter zerado em nenhuma prova objetiva, nem na redação.

Nota de vestibulares anteriores

Candidatos que realizaram a prova ou redação on-line (no caso dos vestibulares agendados), entre 2017 e 2025, podem utilizar o resultado para iniciar os estudos em 2026.1. Nesta modalidade, o candidato será classificado de acordo com sua maior nota, caso tenha participado do processo seletivo mais de uma vez, conquistando a vaga por ordem cronológica de inscrição.

Transferência

Nesta modalidade, o candidato que está em outra insituição de ensino passa por uma análise documental e, em seguida, se torna apto para realizar a matrícula.

Segunda graduação

A Unifor disponibiliza a forma de ingresso, sem necessidade de vestibular, para quem busca novas oportunidades e uma nova graduação.