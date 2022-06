TV Verdes Mares passa a operar 100% digital em mais 7 localidades do Ceará

A partir do dia 31 de julho, o sinal analógico da TV Verdes Mares será desligado em sete localidades do Ceará. Com isso, assim como aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza, os moradores de Aracati, Canoa Quebrada, Crateús, Icó, Iguatu, Itapipoca e Itapajé deverão utilizar apenas o sinal digital para a transmissão da TV Verdes Mares.

O processo de migração do sinal analógico para digital de TV aberta teve início no Ceará ainda em 2016. A mudança é gratuita e significa mais qualidade de imagem e som, aparelhos de TV livres de chiados, chuviscos e "fantasmas".

Para fazer uso da tecnologia, é preciso ter uma televisão compatível com o sinal digital ou adquirir um conversor, no caso de TVs mais antigas, e ter uma antena externa UHF/VHF. Para os televisores fabricados depois de 2010, não é preciso adquirir o conversor, uma vez que o eletroeletrônico já tem o equipamento de conversão embutido.

Afiliadas da TV Globo no Ceará, as emissoras TV Verdes Mares e TV Verdes Mares Cariri atuam nos 184 municípios do estado com média de audiência domiciliar acima da soma de quatro concorrentes.