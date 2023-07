Tremor de terra é registrado em Orós e sentido por moradores da região

Um tremor de terra foi registrado nessa quarta-feira (12), em Orós, no interior do Ceará, e foi sentido por moradores. A informação é do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora atividades sísmicas em tempo real no Nordeste.

De acordo com o laboratório, o tremor foi registrado às 11h39 e teve magnitude preliminar calculada em 2.1 mR. Uma moradora do Município chegou a relatar aos pesquisadores que sentiu o abalo enquanto almoçava, e que outros moradores da região também perceberam o impacto.

"É um tremor de baixa intensidade, mas, a partir dessa magnitude, já é possível ser percebido pela população próxima ao epicentro. Tremores nessa ordem de grandeza não trazem nenhum perigo. E, nessa região, já ocorreram tremores no passado, todos de baixa intensidade", explica o geofísico Eduardo Menezes, do LabSIS.

De acordo com o profissional, esses episódios são "muito rápidos" e não trazem riscos. No entanto, ele disse que todas as atividades registradas pelo laboratório são repassadas às defesas civis dos municípios e do Estado, além do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Tremor em Senador Sá

Outro tremor de terra foi registrado em Senador Sá, na segunda-feira (10), mas de magnitude menor: 1.5 mR. O evento sísmico aconteceu às 20h37.

O LabSIS não informou se, nesse caso, moradores da região sentiram ou ouviram o tremor.

