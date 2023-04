Todas as cidades do CE têm aviso de chuvas intensas e 62 estão em 'perigo'; veja lista

Todas as 184 cidades cearenses estão na lista de um novo aviso de chuvas intensas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 10h da próxima terça-feira (18).

Há dois níveis de alerta. No mais forte, 62 cidades estão em "perigo". Nesses locais, há chance de corte de eletricidade, queda de árvores e alagamentos.

O nível das chuvas esperadas para essas cidades, a maioria no Litoral Norte, na Serra da Ibiapaba e no Centro-Sul, fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Além disso, são esperados ventos de 60 a 100 km/h, o que também pode gerar riscos para a população.

Legenda: Mapa das áreas afetadas no Ceará Foto: Inmet

Os demais 122 municípios - incluindo Fortaleza e Região Metropolitana, estão um nível abaixo, em "perigo potencial". Neles, os ventos podem ficar entre 40 e 60 km/h.

Lista de cidades em 'perigo':

Abaiara Acopiara Alcântaras Aurora Baixio Barbalha Barro Barroquinha Brejo Santo Camocim Caririaçu Cariús Carnaubal Cedro Chaval Coreaú Crato Croatá Ererê Farias Brito Frecheirinha Graça Granja Granjeiro Guaraciaba do Norte Ibiapina Icó Iguatu Ipaumirim Iracema Jaguaribara Jaguaribe Jardim Jati Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Martinópole Massapê Mauriti Meruoca Milagres Missão Velha Moraújo Mucambo Orós Penaforte Pereiro Porteiras Potiretama Quixelô São Benedito Senador Sá Sobral Solonópole Tianguá Ubajara Umari Uruoca Várzea Alegre Viçosa do Ceará

