Ceará inicia semana com previsão de chuva em todas as regiões, divulga Funceme

Todas as regiões do Ceará devem registrar chuvas entre este domingo (16) e esta segunda-feira (17), conforme aponta previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fuceme). As precipitações mais intensas devem se concentrar em municípios da faixa litorânea, do Cariri, da Serra da Ibiapaba e do Sertão Central.

Na terça-feira (18), os volumes mais intensos devem atingir cidades do Maciço de Baturité, da região dos Inhamuns, Sertão Central, faixa litorânea e do Cariri, principalmente no período da madrugada e pela manhã.

Municípios dessas regiões, inclusive, têm registrado fortes chuvas em abril. Em Gauraciaba do Norte, na serra da Ibiapaba, por exemplo, o volume de chuvas acumulado do dia 1º até 16 deste mês já superou em 30% a quantidade prevista para todo o mês de abril, conforme aponta balanço da Funceme. A cidade tem o maior volume de precipitações, com 314 mm acumulados.

RFM

Na Regão Metropolitana de Fortaleza (RMF) e na Capital, o céu deve ficar nublado no período da manhã, com chuvas isoladas, nos próximos dois dias. Já pela tarde e pela noite, a há alta possibilidade de precipitações isoladas serem registradas.

Maiores precipitações

Das 7h da manhã do sábado (15) até as 7h da manhã de domingo (16), Guaraciaba do Norte registrou a maior precipitação do estado, com 95 milímetros acumulados. Em seguida, aparecem Russas, com 80.6mm, e São Benedito, com 80mm.

Postos com maiores chuvas (mm) nas últimas 24 horas:

1 - Guaraciaba do Norte (GUARACIABA DO NORTE): 95.0

2 - Russas (PEIXE): 80.6

3 - São Benedito (SAO BENEDITO): 80.0

4 - São Benedito (SITIO CHAPADINHA): 65.4

5 - Russas (RUSSAS): 60.9

6 - Guaraciaba do Norte (MORRINHOS NOVOS): 55.0

7 - Quixeramobim (RADAR QUIXERAMOBIM): 53.0

8 - Quiterianópolis (MONTEIRO): 52.0

9 - Jaguaruana (BORGES): 51.0

10 - Ibiapina (SITIO TAUÃ DE BAIXO): 51.0