Teto de casa desaba em cima de gestante, um homem e duas crianças no Vicente Pizón

O telhado de uma casa no bairro Vicente Pizón caiu sobre uma mulher grávida, um homem e duas crianças por volta de meio-dia deste sábado (25), deixando ferimentos leves no grupo. O Corpo de Bombeiros foi ao local, retirou as pessoas e as encaminhou para unidades de saúde.

Conforme relatos de testemunhas repassados aos bombeiros, a situação aconteceu após um veículo colidir contra a estrutura do alpendre da casa ao realizar uma manobra de ré. Em seguida, o teto desabou sobre as pessoas.

Os bombeiros conseguiram chegar rápido ao local, próximo à Praça da Cidade Baixa, que fica a menos de 2 km do Quartel do Mucuripe. No local, moradores do entorno usaram guarda-chuvas para tentar proteger as vítimas do calor enquanto a equipe realizava o resgate.

Todos estavam conscientes, mas foram levados ao hospital para a realização de exames. A gestante, inclusive, teve um corte na cabeça, mas aparentava estar bem apesar do susto, conforme a equipe.

A operação de resgate teve a participação de uma guarnição de salvamento, uma guarnição de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na sexta-feira (24), os bombeiros resgataram quatro enfermeiras que ficaram presas em um elevador. O incidente aconteceu no prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Manutenção da estrutura

A Defesa Civil de Fortaleza informou que enviou uma equipe para o local e novas informações podem ser divulgadas após a conclusão do atendimento.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da prevenção de acidentes em residências. "É fundamental realizar vistorias periódicas nas estruturas das casas, especialmente em áreas com maior risco de desabamentos, como tetos e paredes. Em caso de qualquer indício de problema, procure um profissional especializado para avaliação e reparos", destacou.