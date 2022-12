Estudante moradora de Iracema desenvolve pesquisas no campo da biologia computacional

Com duas medalhas no currículo e o desejo de fazer com que suas pesquisas proporcionem melhorias para a sociedade, a estudante Vitória Emanuelly é a protagonista do 10º e último episódio da série Terra de Sabidos. Aos 17 anos e moradora do município de Iracema, a jovem realiza estudos no campo da biologia computacional.

A história de Vitória e outros 9 jovens será contada a partir de amanhã (28), no Youtube do Diário do Nordeste.

Com o auxílio de um colega que está cursando mestrado na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Vitória já conquistou a medalha de bronze na feira Infomatrix Brasil e o 3º lugar na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). Para continuar com sua pesquisa, a jovem pretende cursar futuramente a graduação em Farmácia.

Com 10 histórias inspiradoras, o projeto Terra de Sabidos valoriza o conhecimento e realizações de jovens estudantes de escolas públicas do Ceará por meio das quais vidas foram e seguem sendo transformadas. A iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.