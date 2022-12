Estudante de 11 anos é medalhista de ouro em Olimpíada de Astronomia  

Adaptar-se a uma nova escola, estudar com poucos recursos, morar numa área de vulnerabilidade social. Esses são alguns dos desafios pelos quais passou a estudante Flávia Alexandra Cavalcante da Silva, de 11 anos. Mas com o foco nos estudos, a aluna de escola pública foi longe, conquistando a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

A história de Flávia e de como alcançou excelentes resultados na educação fundamental será contada na série especial Terra de Sabidos , que tem estreia no dia 28 de dezembro, no YouTube do Diário do Nordeste. Ela é um dos 10 personagens desse emocionante projeto que visa mostrar o potencial da educação cearense como instrumento transformador de vidas.

Confira a seguir o teaser do 3º episódio da série Terra de Sabidos, projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Clique e confira a playlist