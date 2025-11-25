Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

A Sr. Óculos realiza, entre os dias 27, 28 e 29 de novembro, sua aguardada Black Friday, oferecendo óculos completos a partir de R$ 187,90 e até 35% de desconto em toda a loja. A campanha tem como objetivo impulsionar as vendas, atrair novos clientes e aumentar o fluxo de público nas unidades, tornando o acesso à saúde visual ainda mais possível durante o período promocional.

Durante a campanha, a rede reforça que todos os produtos terão desconto, enquanto os óculos completos, incluindo armação e lentes, partem de preços mais acessíveis para facilitar a compra de quem está renovando o grau ou investindo em um novo modelo. “Mesmo nos modelos promocionais, oferecemos lentes e tratamentos com as principais tecnologias do mercado, garantindo qualidade e conforto visual”, destaca Anderson Acioly, diretor da Sr. Óculos.

Outro diferencial notório da campanha está na experiência de compra, pois os clientes contam com atendimento personalizado desde o primeiro contato, explicação clara dos produtos, orientações técnicas e equipamentos de ponta que tornam o processo mais rápido e preciso. A rede também possui laboratório próprio, o que permite que os óculos fiquem prontos em até 1 hora. O pós-venda inclui ajustes, suporte e acompanhamento sempre que necessário, oferecendo uma experiência completa e superior.

As lojas da Sr. Óculos contam com novas coleções abastecidas semanalmente, garantindo variedade de armações, novidades e tendências atualizadas para todos os estilos, do clássico ao moderno.

Para reforçar a segurança da compra, a marca oferece 1 ano de garantia contra quebra nas armações e garantia nos tratamentos das lentes, mesmo durante o período promocional, assegurando que o cliente aproveite os preços especiais sem abrir mão da tranquilidade no pós-compra.

Serviço

Black Friday Sr. Óculos

Quando: 27, 28 e 29 de novembro

Onde: todas as lojas Sr. Óculos



Contato:

Instagram: @sr.oculos

WhatsApp: (85) 99674-0065

Site: www.sroculos.com



Descontos e benefícios:

-35% de desconto em toda a loja

-Óculos completo a partir de R$ 187,90

-Seus óculos prontos em 1 hora

-10x sem juros

-Exame de vista gratuito

Lojas

Aldeota - Av Rui Barbosa 2420

Centro - Rua Senador Pompeu 1258

North Shopping Jóquei - 419, 2° Piso - Loja 2059

North shopping Maracanaú - 100, Loja 275

Caucaia - Rua Coronel Correia, 1880

Messejana - Rua Manuel Castelo Branco, 515

North shopping Fortaleza - 2450, Loja 136A