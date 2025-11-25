Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

Campanha reúne descontos em toda a loja, coleções renovadas semanalmente e exame de vista gratuito

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Campanha da Sr. Óculos traz óculos completos a partir de R$ 187,90.
Foto: divulgação

A Sr. Óculos realiza, entre os dias 27, 28 e 29 de novembro, sua aguardada Black Friday, oferecendo óculos completos a partir de R$ 187,90 e até 35% de desconto em toda a loja. A campanha tem como objetivo impulsionar as vendas, atrair novos clientes e aumentar o fluxo de público nas unidades, tornando o acesso à saúde visual ainda mais possível durante o período promocional.

Durante a campanha, a rede reforça que todos os produtos terão desconto, enquanto os óculos completos, incluindo armação e lentes, partem de preços mais acessíveis para facilitar a compra de quem está renovando o grau ou investindo em um novo modelo. “Mesmo nos modelos promocionais, oferecemos lentes e tratamentos com as principais tecnologias do mercado, garantindo qualidade e conforto visual”, destaca Anderson Acioly, diretor da Sr. Óculos.

Outro diferencial notório da campanha está na experiência de compra, pois os clientes contam com atendimento personalizado desde o primeiro contato, explicação clara dos produtos, orientações técnicas e equipamentos de ponta que tornam o processo mais rápido e preciso. A rede também possui laboratório próprio, o que permite que os óculos fiquem prontos em até 1 hora. O pós-venda inclui ajustes, suporte e acompanhamento sempre que necessário, oferecendo uma experiência completa e superior.

As lojas da Sr. Óculos contam com novas coleções abastecidas semanalmente, garantindo variedade de armações, novidades e tendências atualizadas para todos os estilos, do clássico ao moderno.

Para reforçar a segurança da compra, a marca oferece 1 ano de garantia contra quebra nas armações e garantia nos tratamentos das lentes, mesmo durante o período promocional, assegurando que o cliente aproveite os preços especiais sem abrir mão da tranquilidade no pós-compra.

Serviço
Black Friday Sr. Óculos
Quando: 27, 28 e 29 de novembro
Onde: todas as lojas Sr. Óculos


Contato:
Instagram: @sr.oculos
WhatsApp: (85) 99674-0065
Site: www.sroculos.com
 

Descontos e benefícios:

-35% de desconto em toda a loja

-Óculos completo a partir de R$ 187,90

-Seus óculos prontos em 1 hora

-10x sem juros

-Exame de vista gratuito

Lojas
Aldeota - Av Rui Barbosa 2420
Centro - Rua Senador Pompeu 1258
North Shopping Jóquei - 419, 2° Piso - Loja 2059
North shopping Maracanaú - 100, Loja 275
Caucaia - Rua Coronel Correia, 1880
Messejana - Rua Manuel Castelo Branco, 515
North shopping Fortaleza - 2450, Loja 136A

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Um médico, identificado como Sami Gadelha, trajando scrubs verdes e máscara, está em um ambiente hospitalar que parece ser uma sala de autópsia ou necrotério, com mesas de aço inoxidável em primeiro plano. Ele tem tatuagens nos antebraços e usa óculos.
Ceará

Como profissionais do SVO no Ceará lidam com a morte no dia a dia

Dezenas de trabalhadores atuam para confortar famílias e explicar causas dos óbitos.

Nicolas Paulino
Há 38 minutos
Ceará

Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

Campanha reúne descontos em toda a loja, coleções renovadas semanalmente e exame de vista gratuito

Agência de Conteúdo DN
Há 39 minutos
Ceará

Microparque Dona Bernadete fortalece lazer e convivência na Regional 5

Espaço incentiva atividades comunitárias, esportivas e o uso qualificado do espaço urbano

Agência de Conteúdo DN
Há 39 minutos
Imagem da fechada da Urca, no Ceará.
Ceará

Urca é condenada por fraude em política de cotas e deve pagar R$ 40 mil por danos morais

Justiça do Ceará determinou retratação pública e correção imediata da distribuição das vagas.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma torneira pigando.
Ceará

Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

A normalização do serviço está prevista para quarta-feira (26).

Lucas Monteiro
24 de Novembro de 2025
Fachada de igreja moderna branca com vitrais coloridos, cruz no topo e um grande rosário decorativo pendurado, sob céu azul-claro. A Igreja em questão é a Igreja de Fátima, em Fortaleza.
Ceará

Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

Medida foi tomada pela Paróquia para prevenir episódios de 'mal-estar' por conta de partidos.

Matheus Facundo
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma profissional de uniforme verde, usando luvas, abrindo a porta de uma câmara fria no SVO. Atrás da porta, é possível ver um ambiente amplo com piso cimentado e prateleiras metálicas vazias, sugerindo a área de armazenamento refrigerado destinada aos corpos. A foto destaca a rotina silenciosa e protocolar do serviço.
Ceará

Como investigações do SVO sobre mortes podem ajudar a resolver problemas de saúde no CE ?

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural.

Nicolas Paulino
24 de Novembro de 2025
Homem em pé na rua alagada de uma comunidade, com casas simples ao fundo e outras pessoas ao longe.
Ceará

Veja bairros de Fortaleza mais afetados por ocorrências ligadas a riscos climáticos

Pontos mais sensíveis da cidade aparecem em dados da Defesa Civil.

Theyse Viana
24 de Novembro de 2025
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Redação
23 de Novembro de 2025
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará
Ceará

Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Calor exacerbado aumenta os níveis de estresse e ansiedade
Ceará

Estresse térmico: como o aumento das temperaturas afeta a saúde mental

Populações mais vulneráveis são revitimizadas pelos impactos ambientais.

Geovana Almeida*
23 de Novembro de 2025
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Redação
22 de Novembro de 2025
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta*
22 de Novembro de 2025
Foto que contém passageiro entrando em ônibus em Fortaleza.
Ceará

Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

No entanto, os valores da tarifa estudantil não terão alteração.

Luciano Rodrigues
22 de Novembro de 2025
Uma vista aérea de uma mulher caminhando em uma área de concreto/asfalto rachado, provavelmente durante ou logo após a chuva. Ela usa uma camiseta preta e segura um guarda-chuva grande com as cores do arco-íris, que se destaca. À direita, há uma densa vegetação verde.
Ceará

Chuvas podem ser positivas no Ceará até janeiro de 2026, diz Inmet

Nova previsão desenha cenário para os próximos meses.

Nicolas Paulino
22 de Novembro de 2025
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Ceará

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

João Lima Neto
21 de Novembro de 2025
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
21 de Novembro de 2025
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
21 de Novembro de 2025
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025