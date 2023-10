Série “O Oceano Começa Aqui” encerra temporada com amplo debate sobre preservação

Instigar, levar informação e apresentar dados que mostram a realidade dos oceanos e seus impactos para a sociedade. Foi com essa proposta que a série “O Oceano Começa Aqui”, do Diário do Nordeste, trouxe especialistas durante 10 episódios para comentar sobre como a preservação dos mares é fundamental para a manutenção da vida.

No episódio final, a série traz momentos de destaque dos capítulos anteriores, ressaltando discussões sobre saneamento, preservação da natureza, turismo, projetos de sustentabilidade e outros aspectos referentes aos oceanos.

Sobre como o projeto incentiva o aprendizado sobre educação ambiental e ecológica, Magda Maya, doutora em desenvolvimento e meio ambiente, conta que “nós precisamos conhecer para aprender a preservar todo esse tesouro".

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o último episódio a seguir: