Segundo domingo de Pré-Carnaval em Fortaleza tem folia pet e 'Barbiecore'; veja fotos

O segundo fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza teve folia e muito sol nos principais polos da Capital cearense, mas sempre há detalhes que chamam a atenção. Neste domingo (21), por exemplo, os pets caíram na folia e a cor rosa deu o tom da festa.

Veja também

A administradora Lina Martins, 35, levou os dois cachorros para o Pré-Carnaval dos Correios. Feiju e Farofa já estão acostumados com a folia, de acordo com ela. "Eles estão animadíssimos, tem que aproveitar também [...] eles já estão acostumados, ficam vendo o Pré-Carnaval da varanda", disse.

Legenda: Lina Martins, 35 anos, administradora, com Feiju e Farofa na folia Foto: Diego Barbosa

Oportunidade de renda

Curtição para uns, o período momino também representa oportunidade de ganhar dinheiro para outros. Valdênia Mendes, 31, ambulante há cinco anos, chama a atenção pela barraca rosa. "Me sinto uma princesa, uma Barbie. As bebidas, o carrinho, a pessoa é toda rosa".

O Pré-Carnaval é apenas uma das épocas que a empreendedora aproveita para ganhar dinheiro. "Réveillon, Carnaval, todos os espaços a gente vai", diz, acrescentando que as vendas não estão "de acabar tudo", mas dá para "levar o pão para casa".

"Eu sustento minha família, tenho dois filhos e estou grávida de dois meses. Graças a Deus eu comprei a minha casa com o meu trabalho. Dá para curtir e trabalhar!", pontua Val, como é conhecida.

Cor rosa

A barraquinha de bebidas da Val chama a atenção pela cor rosa, mas ela não é a única adepta da cor na festa: vários foliões estiveram usando o rosa no Pré-Carnaval dos Correios e no Raimundo dos Queijos.

Conhecida como "Barbiecore", a tendência que se popularizou após o lançamento do filme da Barbie, em 2023, parece ter se destacado. A cor rosa esteve presente em collants, perucas, acessórios e, claro, na maquiagem.

Legenda: Marina Sousa, 31 anos, antropóloga Foto: Diego Barbosa

Legenda: Gabriela Pessoa, 39 anos, advogada Foto: Diego Barbosa

Legenda: Katiana Monteiro, 43, pedagoga e atriz Foto: Diego Barbosa

Uma dessas pessoas é Mariana Camurça. Com uma peruca rosa e roupa também na cor rosa, ela aproveita para curtir e vender bebidas durante a festa. O dinheiro das vendas será usado para custear a produção de um curta-metragem que será seu trabalho de conclusão de curso pelo Porto Iracema das Artes.

Legenda: Mariana Camurça e Jonas Everton Gondim Foto: Diego Barbosa

"Para conseguir arrecadar dinheiro, tivemos essa iniciativa. O nome do curta é 'Caça Mata'", detalha Mariana.

Veja mais fotos

Legenda: Pré-Carnaval na Praça dos Correios Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Pré-Carnaval na Praça dos Correios Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Pré-Carnaval na Praça dos Correios Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Pré-Carnaval na Praça dos Correios Foto: Fabiane de Paula

Programação do domingo

Pra quem ainda está em busca de folia neste domingo, há festa para as crianças no bloquinho infantil "Parangaba Folia", no Shopping Parangaba, às 16h.

Ao lado do Teatro São José, na Rua Rufino de Alencar, tem o Bloquinho Goxtoso, também às 16h.

No Parque Rachel de Queiroz tem Charanga Tio Marcão Lindão e Lu Nunes às 16h.

Às 17 horas tem festa no pôr do sol no Espigão do Náutico, com Isabela Serpa.

No RioMar Fortaleza, no Estacionamento Lagoa, o Baqueta Clube de Ritmistas Verão S/A vai fazer a festa também às 17h.