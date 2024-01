Pré-Carnaval em Fortaleza: veja fotos da folia nos polos gratuitos da Capital neste sábado (20)

O segundo fim de semana de pré-Carnaval em Fortaleza traz diversas atrações musicais para garantir a folia nos 10 polos gratuitos, conforme a programação da Prefeitura. Neste sábado (20), há apresentações de blocos de rua e artistas em diversos palcos espalhados pela cidade.

A agitação já toma as ruas no entorno da Avenida Beira-Mar, onde baterias de samba animam os foliões. Anderson Florêncio, 36, diretor de bateria da Unidos da Cachorra, garante que o que não pode faltar é a felicidade do público.

"Vão ser 3 horas de percurso, vai ter muita música pro povo cantar e pular. A gente passa o ano inteiro se preparando, começa a escolinha em abril", garante o líder do grupo de mais de 200 ritmistas.

Legenda: Bloco Unidos da Cachorra Foto: Ismael Soares

Jorge Porto, 44, compareceu à orla acompanhado de amigos de um condomínio no bairro Passaré, todos fantasiados. "A gente pode economizar e emprestar a fantasia pro outro, pra variar um pouquinho", ri o brincante. "Apesar da idade, a gente aguenta ir até o final!"

Há também quem aproveite para fazer uma renda extra. Alice Almeida, 21 anos, trabalha em uma barraca da via e se planejou para o período. "A gente quer vender - chope, café, petiscos -, mas também quer curtir muito", explica ela, que deve permanecer no local até o fim da noite.

Legenda: Folia no Largo da Mocinha Foto: Ismael Soares

Animação na Mocinha

A folia também tomou as ruas do Largo da Mocinha, no bairro Meireles. Herbertson Vasconcelos, 35, sempre reúne familiares e amigos no entorno da praça. "A gente ama Carnaval! É sempre um prazer confraternizar com todo mundo. É uma tradição pra mais de 25 anos", comemora.

Legenda: Folia no Largo da Mocinha Foto: Ismael Soares

Legenda: Folia no Largo da Mocinha Foto: Ismael Soares

Programação completa

O polo do Benfica recebe o Bloco A Turma do Mamão. Na sequência, DJ Thalu, banda Banzobeat, Alê Eloi e as Alencarinas, além da banda Nick Sol.

No Aterrinho da Praia de Iracema acontece o tradicional cortejo das baterias de samba. A partir das 18h, a animação será ao som da DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico. Às 19h, a banda Os Transacionais sobe ao palco e, logo após, às 21h, o sambista Paulinho da Viola entra em cena com show da turnê de 80 Anos. O Bloco Bonde Batuque encerra a noite de festa.

A partir das 17h, no Mercado dos Pinhões, DJ Adrian Brasil, Gilson Duty, Anderson Monteiro e a banda Fortaleza Folia integram as atrações do polo.

Na Mocinha, a diversão começa às 18h com o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche.

No Parque Rachel de Queiroz, a programação inicia às 18h com o Bloco do Zé Almir e continua ao som de Dedim Gouveia Jr..

A Praça do Ferreira terá as apresentações do Bloco Concentra Mas Não Sai (18h) e Bárbara Sena e Banda (20h10).