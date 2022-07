Sala de prédio público na Pracinha da Cultura do Ancuri é invadida e equipamentos são quebrados

Equipamentos eletrônicos e uma porta da entrada de uma das salas do prédio público da Pracinha da Cultura do Ancuri foram alvos de vandalismo, na noite de quarta-feira (7). No equipamento, houve arrombamentos e tentativas em algumas salas, com vidraças quebradas e danos a alguns monitores de computador. Não houve furtos.

A Secretaria Municipal da Juventude informou, por meio de nota, repudiar as ações de vandalismo contra o equipamento. "Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para que tais atos sejam apurados e punidos", disse o órgão em comunicado.

Boletim de Ocorrência

Ainda de acordo com o Município, foi registrado um Boletim de Ocorrência e instaurado um inquérito policial no 6° Distrito Policial. "A segurança noturna também foi reforçada. As atividades da Pracinha retomam o funcionamento normal na segunda-feira (11/07)", informou a Secretaria Municipal da Juventude.

Inaugurado em novembro de 2021, o equipamento é mantido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, e gerido pelo Instituto Juventude Inovação. A Pracinha fica localizada na Avenida Dionísio Leonel Alencar, 4095, no Ancuri.

