Prefeitura realiza programação com consulta veterinária gratuita e adoção de pets em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza promove, nesta quinta-feira (7), a Tarde Fortaleza Pet Friendly, uma programação com atendimento veterinário gratuito e adoção de pets no Estoril, a partir das 17h. O evento acontece por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) e da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

A Coepa disponibilizará consultas veterinárias gratuitas, adoção de animais e uma feira de moda e acessórios pet, além de distribuição de material educativo sobre proteção e bem-estar animal.

O espaço contará com um letreiro instagramável do projeto em que os visitantes poderão posar para fotos. Haverá também contação de histórias com bonecos para as crianças.

Consultas veterinárias e adoção

De acordo com informações da prefeitura, serão entregues 15 fichas para as consultas veterinárias, por ordem de chegada. Para ser atendido, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço de Fortaleza. Os cães precisam estar com guia, coleira e focinheira, enquanto os gatos devem estar dentro de caixas de transporte adequadas.

A ONG Deixa Viver e o projeto Animais Universitários disponibilizarão animais para adoção responsável, realizando entrevista com os potenciais tutores no próprio local.

As lojas Cruella Moda Pet, La' Pet e Shak Dog estarão presentes para a feira de moda e acessórios pet.

Serviço:

Tarde Fortaleza Pet Friendly

Data: 7 de julho (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Estoril

Acesso gratuito