Saiba como imprimir o CRLV do seu veículo

Expedido anualmente para indicar que o carro ou moto está apto a circular pelas ruas, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) pode ser obtido de forma digital, evitando que roubo ou perda demandem o pedido de uma segunda via.

No Ceará, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) disponibiliza o CRLV digital pelo site, em formato PDF, que pode ser baixado para impressão.

Veja o passo a passo para emitir o CRLV:

Acesse a "Central de Serviços" no site do Detran-CE Clique na aba Veículo, e em seguida na opção "CRLV Digital" Preencha os dados da placa e Renavam ou chassi; Na lista “Situação e Taxas/Multas do Veículo”, clique em em "CRLV Digital"; Confirme o número e o código de segurança do CRV Salve o documento

O CRLV Digital, guardado no celular ou impresso em papel, tem a mesma validade do CRLV impresso em papel moeda - este deixou de existir após a decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 180/2019.

A autenticidade do documento pode ser verificada através de um QR Code específico que é lido pelos dispositivos dos órgãos de fiscalização de trânsito, mesmo em locais onde não haja internet.

Aplicativo gratuito

O novo formato do CRLV Digital também está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), do Governo Federal. Por lá, também é possível obter a CNH Digital. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android.

Multa por dirigir sem CRLV

Até 2016, o CRLV era um documento de porte obrigatório do condutor do veículo. Dirigir sem ele implicava em multa de natureza leve, sujeita a multa de R$88,38 e retenção do veículo até a apresentação do mesmo, com base no artigo nº 232 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No entanto, a Lei 13.281/16 estabeleceu que é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual, mas ele poderá ser dispensado quando, no momento da fiscalização, o agente puder acessar o sistema informatizado e verificar que o veículo está devidamente licenciado.

