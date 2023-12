Rodovias estaduais e federais registram redução no número de acidentes graves no Natal de 2023

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma queda de 48% no número de acidentes graves e de feridos nas BRs que cortam o Ceará durante o Natal. No mesmo período, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as rodovias estaduais também anotaram redução de 50% no total de mortes e 25% nos acidentes sem vítimas fatais.

Os dados são relativos ao período de sexta-feira (22) até a noite de segunda-feira (25). Nas rodovias estaduais, as ações de fiscalização, intensificadas pelo feriadão, foram realizadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da PMCE.

Rodovias federais

A PRF detalhou que o número total de acidentes nas rodovias federais caiu 48% em relação ao Natal de 2022. Foram 12 acidentes, sendo cinco graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas e três, mortas.

Durante o período, foram:

Fiscalizados 1.592 veículos;

Realizados 1.260 testes de alcoolemia;

Registrados 34 horas de fiscalização com radar móvel.

Já em relação às autuações, a PRF contabilizou 1.110 ao todo. Sendo:

200 por ultrapassagens indevidas (200);

115 por irregularidade no licenciamento;

124 por veículos em mau estado de conservação ou com equipamentos obrigatórios ineficientes;

67 por condutor sem CNH;

37 por não uso do cinto de segurança;

56 por ausência da utilização do capacete de segurança.

Rodovias estaduais

Nas rodovias estaduais, que também contaram com operação especial para o Natal de 2023, houve registro de 36 acidentes, com 3 mortes. Em 2022, foram 27 acidentes e 6 óbitos.

O comandante do BPRE da PMCE, tenente-coronel Nazareno Nunes, declarou que “os resultados positivos obtidos são frutos da intensificação das fiscalizações e abordagens qualificadas em todo o Ceará”.

A ofensiva do BPRE/PMCE contou com 35 viaturas, 65 motocicletas, nove guinchos, uma base móvel, 26 postos fixos no interior e região metropolitana e oito postos de fiscalização avançados.