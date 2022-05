Respeitar espaços individuais proporciona mais segurança no trânsito

Em uma capital como Fortaleza, diferentes meios de transporte e opções de deslocamento estão disponíveis para a população. Por conta dessa variedade, é importante conhecer as demarcações de áreas específicas de alguns transportes. O que diferencia uma ciclofaixa de uma ciclovia? O que significam as áreas pintadas em verde localizadas em esquinas de Fortaleza? Ter as respostas para essas questões auxilia no dia a dia de um trânsito mais seguro.

Respeitar o espaço de cada indivíduo é peça-chave nesse processo. A invasão de ciclofaixas pelos carros, por exemplo, coloca os ciclistas em risco. Os atropelamentos de usuários de bicicletas correspondem a 8% das mortes no trânsito da Capital.

Logo, ter a compreensão de que cada pessoa no trânsito pertence a ambientes específicos é a forma de prevenir acidentes e óbitos. Por meio de políticas públicas de segurança viária, Fortaleza avança em determinados aspectos. Entre os meses de janeiro e março deste ano, a Capital registrou o menor índice de acidentes fatais das últimas duas décadas, com 26 mortes no trimestre. Em comparação com 2021, a queda foi de 41%.

Espaços do ciclista

Um dos focos das políticas de mobilidade de Fortaleza é transformar a cidade em referência quando se fala do deslocamento via bicicletas. Atualmente, a cidade conta com 410km de infraestrutura cicloviária, informa a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A malha cicloviária é composta por espaços como ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas e passeios compartilhados. A diferença entre eles são:

Ciclofaixas - Faixas de rolamento indicadas por pinturas em vermelho e branco nas vias, com o espaço sendo integrado às ruas. São instaladas nas laterais das pistas. Podem ser tanto unidirecionais, em sentido único, ou bidirecionais, em ambos os sentidos.

Ciclovias - Espaços segregados do tráfego motorizado, que apresentam os melhores níveis de segurança para os ciclistas, por garantir a exclusividade de acesso. Podem ser implantadas nas laterais das vias, em canteiros centrais, parques ou às margens de cursos d’água.

Ciclorrotas - Caminhos, que podem ou não estar sinalizados, que indicam rotas indicadas para o tráfego dos ciclistas, sendo compartilhado com veículos automotores. Em Fortaleza, exemplos de ciclorrotas podem ser encontradas em bairros como Montese e Vila Manoel Sátiro.

Infrações contra ciclistas

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) registra as infrações que podem ocorrer caso veículos invadam as áreas específicas dos ciclistas.

Parar ou estacionar um veículo sobre ciclovias ou ciclofaixas: os artigos 181 e 182 do CTB delimitam que tais práticas se configuram como infração grave, com 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. A penalidade também engloba o ato de estacionar sobre faixas de pedestre.

Transitar na ciclovia ou ciclofaixa: carros e motos que transitarem nesses e outros equipamentos, como passarelas, calçadas, passeios, cometem infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. Contudo, por ser considerada imprudência que oferece risco maior ao trânsito, o valor é multiplicado por três.

Deixar de guardar a lateral de 1,50m: condutores de carros e motociclistas que deixarem de guardar a distância mínima de 1,50m ao ultrapassar bicicletas cometem uma infração média, no valor de R$ 130,16.

Espaços do pedestre

Calçadas

Membros mais vulneráveis do trânsito, os pedestres contam com as calçadas como principal espaço de deslocamento. Na capital cearense, o atual Plano Municipal de Caminhabilidade norteia quais serão as ações desenvolvidas pela Prefeitura para melhorar o deslocamento a pé em Fortaleza.

Faixas de pedestre

No momento da travessia de uma rua, as faixas de pedestre são a opção indicada, pois são áreas delimitadas para tal. Fortaleza conta com 7200 faixas de pedestre, oito faixas diagonais e 125 travessias elevadas.

Neste mês de maio, a AMC implantou a segunda maior faixa de pedestre da Capital na via paisagística, localizada em frente ao espigão Av. Desembargador Moreira. O equipamento tem 22 metros de extensão e é voltado para aumentar a visibilidade do pedestre.

Esquina Segura

Implantado em mais de 400 esquinas de Fortaleza, o projeto trabalha com a expansão das zonas de calçada, ampliando o espaço disponível para o pedestre, e reduzindo a distância durante a travessia. Os locais com a intervenção podem ser visualizados como zonas em verde localizadas nas esquinas.

Legenda: As Esquinas Seguras podem ser identificadas pela pintura verde nas ruas Foto: Kaio Machado

Praças e Calçadas Vivas

Por meio da revitalização das regiões onde os equipamentos estão implantados, os locais se tornam voltados para os pedestres, com a redução da velocidade do trânsito do entorno, além de melhorias nas sinalizações de segurança. O objetivo é tornar os espaços pontos de convívio para as comunidades que estão no entorno das instalações.

Ambos os projetos podem ser reconhecidos por meio das cores vibrantes que são utilizadas, como azul, vermelho, verde e outras, além da instalação de bancos e floreiras para melhorar a aparência do local.

Infrações contra pedestres

O CTB também possui legislações que englobam ações punitivas contra quem ameaçar a segurança dos pedestres. Confira algumas.

Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos: a prática, considerada infração gravíssima, com multa de R$293,47, também gera a suspensão do direito de dirigir do condutor.

Parar o carro sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso: infração média, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 130,16.

Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos: descrita no artigo 171 do CTB, a infração de natureza média resulta em 5 pontos na carteira e multa de R$ 130, 16.

Campanha durante o Maio Amarelo

Considerado o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, o mês de maio no Brasil costuma ser marcado por ações que estimulem uma boa relação da sociedade com os meios de deslocamento. Nessa perspectiva, o Sistema Verdes Mares (SVM), com apoio da AMC e da Prefeitura de Fortaleza, realizou a campanha “Por um trânsito mais seguro”, que trouxe dicas e conteúdos que incentivaram o cuidado e a prevenção de acidentes dentro da programação das rádios FM 93 e Verdinha, na TV Diário, além de postagens nas redes sociais de todos os veículos.

