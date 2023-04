Queda de energia elétrica atinge municípios da Grande Fortaleza nesta terça-feira (25)

Uma oscilação na rede provocou queda de energia em toda Fortaleza, na manhã desta terça-feira (25). Moradores dos bairros como Aldeota, Centro, São João do Tauape e Dionísio Torres foram alguns dos que foram afetados pelo episódio, que ainda causou o mau funcionamento de semáforos.

A Enel Distribuição Ceará confirmou a interrupção momentânea do serviço, que afetou algumas subestações da empresa, e informou que, de imediato, "técnicos iniciaram manobras de transferências de cargas para diminuir o impacto aos clientes". O fornecimento foi completamente normalizado às 9h15, segundo a companhia, que disse estar "avaliando as causas da ocorrência".

Com o incidente, diversos semáforos ficaram sem funcionar na Capital nesta manhã. Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) detalhou que em uma rede composta por 1.067 equipamento, cerca de 30 ainda não normalizaram. "Equipes da Enel já foram acionadas e orientadores de tráfego operam os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores", relatou.

O órgão ainda orientou que os motoristas devem seguir a regra geral de circulação, escrita no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê que, em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita. A população pode acionar a AMC em casos de instabilidade semafórica por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

Falta de energia atingiu outro município da RMF

Além de Fortaleza, Maranguape, outro município da Região Metropolitana, também registrou interrupção no fornecimento de energia nesta manhã. No entanto, como explicou a Enel, o evento, que não teve relação com o que atingiu a Capital, foi provocado por um equipamento danificado.

"A empresa esclarece que técnicos trabalham na realização de manobras para transferir cargas, diminuindo o impacto para os clientes. A distribuiria comunica ainda que equipes também estão inspecionando o trecho para normalização", detalhou em comunicado.

