Qual a previsão do tempo em Fortaleza neste domingo (1º)?

A chegada de junho marca oficialmente o encerramento da quadra chuvosa, mas o mês iniciou sob a previsão de chuvas na faixa litorânea e em áreas de serra do Ceará. Nesse sentido, Fortaleza está entre as regiões que devem ser atingidas pelas precipitações mais significativas neste domingo (1º), conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão indica chuvas esparsas, com possibilidade de trovoadas durante a madrugada e no turno da manhã, nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém e litoral da Jaguaribana.

Durante a tarde e à noite, as precipitações devem ocorrer de forma esparsa no Litoral Norte e no setor norte da Ibiapaba. À noite, também há possibilidade de chuvas isoladas na região jaguaribana, ainda segundo a Funceme.

“As chuvas previstas para sábado e domingo se devem, principalmente, ao ingresso de umidade no estado, que fortalece a atuação do sistema de brisa e os efeitos locais” Previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura em Fortaleza deve variar entre a mínima de 24ºC e a máxima de 31ºC. Pelo prognóstico do órgão, o céu da Capital está “encoberto com chuvisco” e deve seguir “encoberto” até o período da noite.

INÍCIO DA SEMANA

Para a segunda-feira (2), a Funceme espera uma redução da nebulosidade e das chuvas, o que deve favorecer o aumento das temperaturas em todas as macrorregiões.

A previsão indica máxima por volta de 36 °C nas macrorregiões da Jaguaribana e do Litoral Norte, especialmente nos vales dos rios Jaguaribe e Acaraú, respectivamente.

Já sobre a umidade do ar, os menores valores devem ocorrer durante as tardes de domingo e segunda-feira, ficando entre 30% e 35% no centro-sul do Ceará.

"Também é esperado um aumento da amplitude térmica, com temperaturas mínimas em torno de 16 °C nas regiões de serra do centro-sul e do oeste do estado na segunda-feira", aponta a Funceme.

Aguarda-se, ainda, o aumento da velocidade dos ventos na segunda-feira, quando os valores máximos devem ser em torno de 50 km/h para a faixa litorânea e regiões de serra.