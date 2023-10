Psicóloga relata fim de ciclo de violência patrimonial na série Nenhuma a Menos

Silenciosa e que aos poucos retira a liberdade de uma mulher, a violência patrimonial pode surgir de diferentes formas. Na vida da psicóloga Suyanne Alencar, a violência veio por meio do ex-marido, que não valorizava os objetivos profissionais da esposa, a desencorajando na busca por formação.

A história de Suyanne é o foco do 6º episódio da série Nenhuma a Menos. No relato, ela recorda sobre como o relacionamento não possuía marcas de violência no início, mas que logo percebeu os primeiros sinais de irresponsabilidade do então marido. Com o tempo, a profissional foi sendo cada vez mais silenciada dentro do casamento.

O episódio conta com a participação de Daniele Cordeiro, coordenadora do setor de autonomia econômica da Casa da Mulher Brasileira. Ela explica que é comum o registro de casos de mulheres que se casaram e, com o tempo, deixaram as carreiras de lado por conta do companheiro.

Em sua clínica, Suyanne comenta que recebe demandas de outras mulheres que buscam ganhar independência, como forma de encerrar ciclos de violência. “É muito bom sentir essa desvinculação desse romantismo de que você só pode ser feliz ao lado de alguém”, pontua a psicóloga.

Iniciativa do Projeto Elas, a série Nenhuma a Menos está em sua terceira temporada. Os episódios são lançados semanalmente e estão disponíveis no Youtube do Diário do Nordeste.

Confira o episódio a seguir.