Programa qualifica fornecedores do setor de energia

O setor de energia avança cada vez mais e as empresas buscam constantemente estratégias para se desenvolver com sustentabilidade e atender às demandas do mercado. O Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF), uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e do Sebrae, executado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), com a parceria do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), é um desses caminhos que vem ajudando o setor a conquistar mais qualidade e o potencial de realizar novos negócios.

Por meio do PQF, profissionais das empresas ligadas ao Sindicato são capacitados sobre o que há de mais moderno no mercado. Neste ano, já foram realizadas duas turmas do curso de Montagem em Sistemas Fotovoltaicos, uma turma do curso de Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos e, atualmente, o programa realiza uma turma do curso de Comissionamento de Sistemas Fotovoltaicos. As capacitações acontecem na unidade do SENAI na Barra do Ceará.

“A jornada de capacitação começou com o básico para a área e agora estamos trazendo novas pessoas para entrar nesse fluxo de aprendizado. A ideia é de um ensino contínuo, onde o público formado possa retornar e aprender novas técnicas. Quem conclui, é convidado a fazer um upgrade dentro do próprio programa”, destaca Daniel Queiroz, diretor técnico do Sindienergia-CE.

De acordo com ele, o Ceará conta cerca de mil empresas de energia solar, o que indica que o consumidor vem percebendo as vantagens de gerar a própria energia, porém nem todas as empresas estão preparadas para atender a essa demanda. “O PQF é fundamental para trazer segurança com um serviço de primeira qualidade e também competitividade no mercado de energia do Estado”, afirma Daniel Queiroz.

Legenda: As capacitações acontecem na unidade do SENAI na Barra do Ceará. Foto: Rayane Mainara

As capacitações fazem parte de um conjunto de ações que agregam valor à toda a cadeia produtiva e que contribuem para o desenvolvimento e a expansão qualitativa do segmento de energias renováveis no Ceará.

Sobre o Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF)

O PQF visa aumentar a competitividade empresarial e alavancar a geração de negócios entre empresas compradoras (empresas-âncoras) e seus fornecedores locais. A iniciativa integra e promove a qualificação de fornecedores, redes de empresas e cadeias produtivas, capacitando-as em diversas áreas.

“À medida em que capacita empresas de menor porte para atender às exigências de grandes empreendimentos, o programa fortalece a cadeia produtiva, sobretudo os pequenos negócios, e promove o desenvolvimento local”, explica a gerente da área de Inovação e Pesquisas do IEL Ceará, Margaret Lins.

