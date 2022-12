Professores do IFCE apresentam recital de música erudita em Sobral e Fortaleza

O duo Cruz & Costa, formado pelos professores Marcilane Cruz e Renato Costa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), apresenta um recital de música erudita nesta quarta-feira (7), às 20 horas, no campus de Sobral. A entrada é gratuita, justamente porque a dupla quer democratizar o acesso à música erudita.

O recital chega a Fortaleza no sábado (10), no auditório da Igreja Batista Luz do Mundo, no bairro Dunas, às 19h.

"Há várias pessoas que se apaixonam por esse repertório à primeira audição, mas há outras que precisam de uma ajudinha", brincam os músicos. Marcilane ensina música e é clarinetista. Já Renato leciona língua inglesa e é pianista.

Os dois promovem recitais "didáticos" desde 2018, com foco nos amantes da música clássica, mas com um "carinho especial" dedicado aos que ainda não têm familiaridade com esse tipo de música.

Nas apresentações, eles dialogam com a plateia, compartilham informações de cunho histórico-cultural e interpretam cada peça musical, como se pegassem o ouvinte pelas mãos para um passeio pelas belezas dos concertos. Eles reforçam ainda que a divulgação do repertório erudito é oportunidade para incrementar o cardápio musical da sociedade.

Serviço

O duo Cruz & Costa tem dois recitais programados para este fim de ano.

Sobral

Local: Campus do IFCE. Avenida Dr. Guarani, 317, bairro Derby Clube

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Fortaleza

Local: Auditório da Igreja Batista Luz do Mundo. Rua A, 53, bairro de Lourdes/Dunas

Horário: 19h

Entrada: gratuita