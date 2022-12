Prefeitura de Ipu suspende serviços presenciais após sede ser atingida por explosão de banco

A Prefeitura de Ipu suspendeu os serviços presenciais após o prédio que abriga a administração pública ser atingido pela explosão registrada, na madrugada dessa quarta-feira (7), durante a tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil, no Centro do Município.

Desde a ação criminosa, a sede está isolada e interditada devido aos danos provocados à estrutura do imóvel, localizado ao lado da unidade da instituição financeira, conforme informações da TV Verdes Mares.

Serviços como emissão de alvarás, de DAM, de IPTU, de CND, entre outros, continuam sendo realizados, mas através do site oficial da prefeitura. Os demais presenciais estão suspensos.

"Os setores atingidos já estão sendo remanejados para outro prédio e a previsão é que os atendimentos se normalizem o mais breve possível", detalhou a Administração, que lamentou o ocorrido.

Atendimento bancário

O Banco do Brasil também informou, nessa quarta-feira, que devido ao ataque não há previsão para normalização do atendimento em Ipu. A instituição financeira orientou que os cliente e os usuários busquem as agências BB das cidades de Ipueiras, Guaraciaba do Norte e Reriutaba.

"Equipes de engenharia e manutenção do Banco serão deslocadas até Ipu para avaliação da existência de danos estruturais e limpeza dos espaços atingidos por explosivos", detalhou.

"O BB colabora com as autoridades policiais na investigação do caso. O Banco não informa valores subtraídos durante ataques de grupos criminosos às suas unidades", completou o comunicado.

Banco foi destruído

Indivíduos armados explodiram a agência e tentaram assaltar a instituição financeira, localizada no Centro da cidade, assustando os moradores. O grupo teria iniciado o ataque logo após a 00h. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) relatou que informações iniciais indicam que os suspeitos tentaram explodir o cofre do prédio, mas não conseguiram.

Em gravação que circula nas redes sociais, é possível observar o momento em que os dispositivos são detonados (veja no vídeo abaixo).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o imóvel que abriga o banco destruído, com ferros retorcidos. O prédio que abriga a Prefeitura de Ipu, localizado ao lado do banco, também foi danificado na ação.

Legenda: Informações preliminares indicam que agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência Foto: arquivo pessoal

Alguns indivíduos encapuzados portando equipamentos bélicos foram flagrados por câmeras de segurança próximas ao local do crime. Essas e outras gravações auxiliam o trabalho policial. As investigações estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), conforme a SSPDS.

